Zuletzt waren nur Video-Chats möglich, doch das soll sich nun ändern. Die Neuruppiner Schülerhilfe wieder Nachhilfe vor Ort und in kleinen Gruppen an. Damit will das Nachhilfeinsitut Schüler auf ihren Abschluss vorbereiten – und Wissenslücken schließen, die in der Coronakrise entstanden sind.