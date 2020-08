Rechtzeitig vor dem Schulbeginn am Montag hat das Staatliche Schulamt Neuruppin entschieden, dass in Fehrbellin doch zwei 7. Klassen eingerichtet werden – weil es nun 31 Anmeldungen für den Jahrgang gibt. Mit Elternprotesten oder der Sorge wegen Corona habe die Entscheidung nichts zu tun, sagt der Schulrat.

Schulamt lenkt ein: Doch zwei 7. Klassen an der Oberschule Fehrbellin

