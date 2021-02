Neuruppin

Der Landkreis lässt voraussichtlich ab Juli einen Teil des ehemaligen LEB-Gebäudes an der Alt Ruppiner Allee zu einer Zweigstelle der Schule am Kastaniensteg umbauen. Es sollen Klassenräume, eine Mensa mit Lehrküche sowie Fachräume für Holzbearbeitung, Keramik sowie Textilarbeiten entstehen, kündigte Kreissprecher Alexander von Uleniecki an. Auch einen Einzelförderraum, ein Computerkabinett und einen Aufenthaltsraum soll es künftig geben.

Die Neuruppiner Förderschule braucht schon seit Jahren mehr Platz. Ihr Standort am Kastaniensteg lässt sich jedoch nicht erweitern. Geplant ist deshalb, das Erd- und das erste Obergeschoss des ehemaligen LEB-Gebäudes für etwa 40 Schüler der Ober- und Werkstufe umzubauen. Unter dem Dach des Gebäudes, so hatte der Kreis im Herbst angekündigt, soll zudem das künftige Tierseuchenzentrum entstehen, mit dem sich Ostprignitz-Ruppin besser auf den Ausbruch von Seuchen wie der Afrikanischen Schweinepest oder der Vogelgrippe vorbereiten will.

Zu wenig Platz am Kastaniensteg

„Unsere Schülerzahlen steigen“, sagt die stellvertretende Leiterin der Schule am Kastaniensteg Julia Völker. Schon jetzt nutzt die Förderschule mit drei Klassen Räume des Oberstufenzentrums an der Alt Ruppiner Allee. Langfristig brauche die Förderschule jedoch eigene Räume, sagte Völker – insbesondere für den lebenspraktischen Unterricht.

Ob die Umbauarbeiten für die künftige Schulzweigstelle tatsächlich im Juli beginnen können, hängt auch davon ab, ob sich geeignete Handwerksfirmen finden lassen. „Leider war es in den letzten Jahren häufig der Fall, dass bei Ausschreibungen keine oder keine annehmbaren Angebote eingegangen sind und daher Ausschreibungen mehrfach durchgeführt werden mussten“, so von Uleniecki. „Dies kann natürlich Maßnahmen verzögern.“

Arbeiten dauern etwa ein Jahr

Läuft alles wie erhofft, sind die Arbeiten im Sommer 2022 abgeschlossen. Der Landkreis rechnet derzeit mit Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Die Landesinvestitionsbank hatte im vergangenen Jahr bereits eine Förderung in Höhe 646000 Euro bestätigt.

Die Förderschule am Kastaniensteg hat bereits eine Zweigstelle in Neustadt. Aus Platzgründen werden derzeit dort keine neue Schüler aufgenommen. Langfristig soll die Neustädter Zweigstelle jedoch erhalten bleiben.

Von Frauke Herweg