Neuruppin

Lustspiele unter freiem Himmelkann es bald an der Evangelischen Schule in Neuruppin geben. Bauleute sind gerade dabei, neben dem Pausenhof der Grundschule an der Regattastraße ein sogenanntes Stufentheater zu bauen.

Auf den Betonstufen gibt es genug Platz für mehrere Klassen mit bestem Blick au die etwas tiefer liegende Bühne in der Mitte. Zum Beginn des neuen Schuljahres soll das Theater fertig sein.

Von Reyk Grunow