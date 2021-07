Schulen in Ostprignitz-Ruppin warten auf mobile Luftfilter

Neuruppin

Der brandenburgische Pädagogenverband (BPV) fürchtet, dass sich Coronaviren nach den Sommerferien nahezu ungehindert in den märkischen Grundschulen ausbreiten können – weil es zum einen noch keine Impfempfehlung für Kinder unter zwölf Jahren gibt und zum anderen bisher kaum ein Klassenzimmer mit Filteranlagen ausgestattet ist, um die Mädchen und Jungen sowie die Lehrer vor dem Virus zu schützen. „Das Virus könnte sich damit ungehindert ausbreiten“, sagte am Dienstag Hartmut Stäker, der Präsident des Pädagogenverbandes in der Mark.

Zwar hat der Bund Ende Mai ein Programm über 200 Millionen Euro verabschiedet, wonach festinstallierte Filteranlagen bis zu 80 Prozent gefördert werden können. Allerdings hatten da die Schulträger schon längst ihren Haushaltsplan beschlossen.

Eine Filteranlage kostet wohl gut 2000 Euro

„Viele werden deshalb nicht die Möglichkeit haben, den Eigenanteil von 20 Prozent aufzubringen“, befürchtet Hartmut Stäker. Laut dem Pädagogenverband kostet so eine Filteranlage je Klassenzimmer zwischen 2000 und 3000 Euro.

Eine Anlage sollen aber nur die Räume bekommen, in denen sich die Fenster lediglich kippen und nicht richtig öffnen lassen oder in denen die eingebauten Lüftungsklappen nur einen minimalen Querschnitt haben, heißt es beim Potsdamer Bildungsministerium.

Koalition lehnte Anträge der Linken für Filter in den Schulen ab

Für die Linke reicht das längst nicht aus. „Wir haben schon im Sommer vor einem Jahr mobile Luftfilter für die Schulen gefordert“, sagt der Neuruppiner Landtagsabgeordnete Ronny Kretschmer. Doch die Anträge der Linken seien immer wieder von der Koalition aus SPD; CDU und Bündnisgrünen abgeschmettert worden, zuletzt erst vor wenigen Wochen, so Kretschmer.

Indes ist der Bund inzwischen bereit, auch den Kauf mobiler Luftfilter in den Schulen zu fördern. Allerdings ist unklar, wie schnell die transportablen Anlagen, die Kühlschränken ähneln, angeschafft werden können.

Rheinsbergs Bürgermeister warnt vor „Aktionismus“

„Wir warten auf die Richtlinie des Potsdamer Bildungsministeriums“, sagt Thomas Kresse, Direktor des Amtes Temnitz. Ähnlich geht es dem Neuruppiner Rathaus sowie Mathias Perschall, dem SPD-Bürgermeister der Gemeinde Fehrbellin. Jedoch habe man sich in Fehrbellin intern schon abgesprochen, um eventuell auch abweichend von der Richtlinie in den Schulen handeln zu können, so Mathias Perschall.

Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler) warnt hingegen „vor Aktionismus“. Im Herbst würden die Corona-Zahlen sowieso wieder steigen, so wie im Vorjahr. Schwochow glaubt nicht, dass mobile Luftfilter für die Schulen bis zum Beginn des neuen Schuljahres angeschafft werden können. „Das ist nicht zu schaffen.“

CDU-Mann setzt auf Filteranlagen ab dem Herbst

Die Sommerferien in Brandenburg enden in knapp zwei Wochen, am 7. August.

„Die Luftfilteranlagen in den Schulen sind ab Herbst erforderlich“, sagt indes Jan Redmann. Der Wittstocker ist seit 2019 Chef der CDU-Fraktion im Potsdamer Landtag.

Redmann geht davon aus, dass bis zu den Herbstferien über die regelmäßig geöffneten Fenster in den Klassenzimmern gelüftet werden kann. Die zweiwöchigen Herbstferien in der Mark beginnen am 11. Oktober.

Sechs Millionen Euro für Brandenburg

Am Mittwoch, 28. Juli, tagt das Kabinett in Potsdam. Ob es dabei auch um Neuregelungen zu mobilen Luftfiltern in den Schulen gehen wird, das ist offen. Klar ist jedoch, dass das Land das Fördergeld des Bundes für die Anlagen nutzen will. Demnach stehen für Brandenburg sechs Millionen Euro bereit.

Von Andreas Vogel