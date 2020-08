Neuruppin

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ab der nächsten Woche besonders auf die Schulanfänger zu achten und entsprechend Rücksicht zu nehmen. Zur Sicherheit der Kleinen könne jeder mit wenig Aufwand beitragen, teilte die Polizei mit. Am 10. August beginnt das neue Schuljahr.

Gerade im Bereich von Schulen und an Bushaltestellen sollen Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer besonders vorsichtig fahren. „Busse, die mit eingeschalteter Warnblinkanlage am Straßenrand stehen, dürfen aus guten Gründen nicht überholt werden. Wer in der Gegenrichtung fährt, darf an dem Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren“, informiert die Polizei.

Kinder können Geschwindigkeiten nicht richtig einschätzen

An Fußgängerüberwegen sollen Kraftfahrer besonders aufmerksam sein und sich in eine erhöhte Bremsbereitschaft begeben. Kinder können Entfernungen und Geschwindigkeiten noch nicht gut einschätzen und deshalb unerwartet auf die Straße treten.

Die Polizei appelliert zudem an die Eltern, dass sie ihre Kinder auf die Gefahren des Schulweges vorbereiten: „Üben Sie den Gang zur Schule! Legen Sie Wert auf den sichersten Weg, der eigentlich nie der kürzeste ist. Zeigen Sie ihrem Kind, dass Straßen an den dafür vorgesehenen Stellen wie Ampelanlagen und Fußgängerüberwegen überquert werden.“

Kinder sollten auf dem Rad einen Helm tragen

Gleiches gilt für den Schulweg mit dem Fahrrad. Hier sollten Kinder solange begleitet werden, bis sie sich verkehrssicher bewegen können. Eltern sollten auf den Zustand des Fahrrades achten. Wichtig sei, dass Kinder einen Helm tragen.

Auch wer sein Kind mit dem Auto zur Schule bringt, muss einiges beachten: „Nutzen Sie einen passenden Kindersitz und legen Sie den Sicherheitsgurt korrekt an. Das Kind sollte immer zum Gehweg und nicht zur Straße aussteigen.“ Gleiches gelte für das Einsteigen.

Verkehrskontrollen und umfangreiche -überwachungsmaßnahmen

Die Polizei gibt auch Hinweise für die Fahrt zur Schule im Bus. Hier sollte Kindern klargemacht werden, dass die Bushaltestelle kein Spielplatz ist. Auch im Bus darf nicht getobt werden. Zudem sei der Bereich vor dem Bus tabu. Die Straße sollte nur hinter dem Fahrzeug überquert werden.

Die Polizei kündigt zum Schuljahresbeginn Verkehrskontrollen und umfangreiche Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an. Schwerpunktmäßig werden Polizisten in der Nähe von Grundschulen tätig sein. Ziel ist es, insbesondere die Zahl der Schulwegunfälle zu reduzieren.

