„Schulstart“ für benachteiligte Kinder in Neuruppin

Neuruppin

Bei der Aktion „ Schulstart, gleiche Chancen für alle“ sind am Donnerstag in der Neuruppiner Tafel 65 Gutscheine á 50 Euro sowie 13 Schulranzen-Sets für Erstklässler, die in sozial schwachen Familien leben, überreicht worden. „Alle, die einen Anspruch angemeldet haben, wurden bedacht“, sagte am Freitag Projektleiter Ivo Haase.

Das Projekt „ Schulstart“ sorgt seit 2010 dafür, dass auch Familien, die auf die Neuruppiner Tafel angewiesen oder als Geflüchtete nach Ostprignitz-Ruppin gekommen sind, den Schulanfang ihrer Kinder ohne größere finanzielle Sorgen und mit Freude begehen können. Gestartet wurde das Projekt, das von den Neuruppiner Lions, den Wirtschaftsjunioren Ostprignitz-Ruppin, dem Leoclub Neuruppin und der Firma Peha unterstützt wird, vor zehn Jahren. Seitdem sind mehr als 125.000 Euro an Spenden gesammelt worden, sagte Haase.

Die größte Nachfrage gab es 2017

Die größte Nachfrage gab es 2017, als dank der gesammelten Spenden 420 Gutscheine á 50 Euro sowie mehr als 100 Schulranzen an bedürftige Kinder verteilt werden konnten. „Das war eine Herausforderung, die wir nur gemeinsam geschafft haben“, so der Projektleiter. Damals, nachdem der Landkreis mehr als 1400 Geflüchtete aufgenommen hatte, hatten sich auch die Ruppiner Kliniken, die Sparkasse sowie der Abfallentsorger, die Awu, an der Spendenaktion beteiligt.

Das sei derzeit nicht notwendig, so Haase. Doch solange es Bedarf für die Aktion „ Schulstart“ gebe, soll sie in Abstimmung mit der Neuruppiner Tafel fortgesetzt werden, sagte der Projektleiter.

Von Andreas Vogel