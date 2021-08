Schulumbau in Neuruppin kostet mehr als 15 Millionen Euro

Neuruppin

Jetzt ist klar, was viele schon lange befürchtet hatten: Neuruppins bislang größtes Bauprojekt, der Neubau der Wilhelm-Gentz-Schule, wird teurer als die 15 Millionen Euro, die die Stadtverordneten als Höchstgrenze festgelegt hatten. Die Stadt plane deshalb für 2022 mit einem Nachtragshaushalt, sagte am Donnerstag Fred Müller, der das Hochbauamt in der Stadt leitet.

Offen ist derzeit, um wieviel teurer das Millionenprojekt wird. Klar ist, dass die Materialkosten im Frühjahr enorm gestiegen sind und dass die Stadt die zuvor bereits gebundenen Firmen nicht allein mit diesem Problem lassen will. „Die Firmen können ja nichts für die gestiegenen Materialpreise“, sagte Baudezernent Arne Krohn. Deshalb sei man derzeit in Verhandlungen. „Wir werden eine faire Lösung finden“, so Krohn.

Eine Landesförderung von knapp fünf Millionen Euro

Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) schob die Frage nach der noch offenen Höhe der zusätzlichen Kosten beiseite. „Viel wichtiger ist, dass wir bis zum 30. Juni 2022 mit den Arbeiten fertig sind“, so Ruhle. Denn ansonsten müsste die Stadt die Landesförderung von knapp fünf Millionen Euro zurück zahlen.

Bürgermeister Ruhle und Baudezernent Krohn hatten am Donnerstag zu einem kleinen Rundgang auf die Baustelle eingeladen. Der Grund: Die Holzarbeiten an der Fassade haben in dieser Woche begonnen – und kommen auch schnell voran. Das liege zum einen daran, dass die Stadt vor allem auf Baufirmen aus der Region setze, wie Opitz-Holzbau und Treskower Zimmerer und Dachdecker. Zum anderen werden die Elemente aus Lärchenholz vormontiert angeliefert. Im Vergleich zum herkömmlichen Verputzen einer Hauswand gebe es keinen Mehraufwand, betonte Krohn.

Die Fenster sollen bis Mitte September eingesetzt sein

Aus ökologischen Gründen hatte sich die Stadt für eine Holzhülle für die Grundschule entschieden. Holz habe eine super Dämmwirkung und sehe zudem auch gut aus, sagte Architektin Susanne Sturm. Zwar werde Lärchenholz mit der Zeit grau, aber da dieses Holz kein Wasser halte, drohe auch kein Pilzbefall.

Derzeit wird auch der neue Flur für die Schule angebaut. Quelle: Andreas Vogel

Bis Mitte September sollen die Fenster für die Schule eingesetzt sein, damit danach der Innenausbau beginnen kann. Dieser soll über die Wintermonate ohne Unterbrechung fortgesetzt werden können.

Holzträger für die neue Sporthalle

Für Ende September oder Anfang Oktober ist die Lieferung der Holzträger für die neue Zweifeld-Halle geplant, die direkt hinter der Schule entstehen und zwei Zugänge haben wird. Die Bodenplatte der abgerissenen Turnhalle soll indes eine Fläche für Parkplätze werden, sagte Anne Schommler vom Hochbauamt.

Baudezernent Krohn betonte, dass beim Bau die Grundideen der Lehrer und Schüler fast zu 100 Prozent umgesetzt werden konnten. Lediglich bei der Raumnutzung gibt es wohl eine kleine Änderung. Sicher ist, dass die Schule künftig auch über eine Cafeteria sowie einen direkten Zugang zur Sporthalle verfügen wird, so dass die Kinder nicht erst ins Freie müssen. Zudem gibt es vom derzeit entstehenden neuen Flur der Schule einen direkten Blick in die Sporthalle, die natürlich auch von Vereinen genutzt werden kann.

Ausdrücklich dankte Krohn den Eltern für das Vertrauen. Schließlich hätten sie ihre Kinder auch für andere Schulen anmelden können. Denn seit April 2020 werden die knapp 200 Mädchen und Jungen der Gentzschule in Containern in der Nähe unterrichtet. Im nächsten Jahr sollen die neuen Abc-Schützen der Gentzschule schon im Neubau begrüßt werden können.

Von Andreas Vogel