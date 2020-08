Bechlin

Polizisten entdeckten am Sonntagmorgen einen Brand in Bechlin: Gegen 5.13 Uhr sahen sie auf einem Grundstück in der Dorfstraße einen Geräteschuppen in Flammen stehen. Sie riefen die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Durch den Brand wurden drei Mülltonnen sowie das Tor des Schuppens beschädigt. Die Neuruppiner Polizei schätzt den Schaden auf rund 8000 Euro. Ein Kriminaltechniker hat die Brandstelle untersucht. Was zu dem Feuer geführt hat, blieb jedoch unklar.

Von MAZ