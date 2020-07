Alt Ruppin

Mit einer Spezialfräse versenken die Mitarbeiter der Firma PSL aus Lübben derzeit eine dicke Folie neben dem frisch sanierten Radweg von Alt Ruppin nach Molchow im Boden. Die Folie soll verhindern, dass der Radweg in wenigen Jahren wieder durch die Wurzeln benachbarter Bäume zerstört wird. Das Gerät, das Firmenchef Frank Lessig und seine Kollegen benutzen, ist ein Prototyp. Es fräst einen 70 Zentimeter tiefen Schlitz in den Boden, legt automatisch die Folie ein und schließt die Öffnung sofort wieder selbstständig. Die Maschine ist speziell für den Wurzelschutz an Radwegen gebaut worden. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hatte den Radweg seit Mai bis Molchow für rund 249 000 Euro sanieren lassen.

Anzeige

Von Reyk Grunow