Neuruppins Stadtplaner denken daran, den großen Parkplatz am Bahnhof Rheinsberger Tor zu verlegen, um dort einen neuen Busbahnhof zu bauen. Aber was halten die Bürger davon? Am MAZ-Lesertelefon standen der Baudezernent Arne Krohn und der Stadtplaner Jan Juraschek Rede und Antwort.