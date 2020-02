Schweinepest: Jäger und Landwirte in Neuruppin drängen auf mehr Informationen

Neuruppin

Auf Wunsch von Jägern und Landwirten soll es in Kürze in einer gesonderten Runde detaillierte Informationen zur afrikanischen Schweinepest geben. Das hat am Dienstagabend der Vizelandrat Werner Nüse ( SPD) zugesichert – nachdem zuvor im Landwirtschaftsausschuss mehrere Abgeordnete und sachkundige Bürger ein Informationsdefizit beklagt hatten.

Keinen Überblick über die Lage in Polen

Für die Tierärztin Christiane Bellin ist das wenig überraschend. Denn seit Monaten grassiert die afrikanische Schweinepest, die für die Tiere tödlich, für die Menschen aber ungefährlich ist, bereits im Nachbarland Polen, ohne dass es Hinweise gebe, dass sich die Lage entspannt. Vielmehr gebe es in Polen „ein sehr dynamische Krankheitsbild“ – was nichts anderes bedeute, dass keiner einen Überblick über die Lage in Polen habe, so Bellin.

Klar sei lediglich, dass zuletzt wieder mehr infizierte Tiere im Osten des Landes und nicht in der Nähe der Grenze zur Brandenburg gefunden wurden, während Tschechien das Virus wohl erfolgreich mit Scharfschützen und Hubschraubern bekämpft hat.

Pufferzone an Sperrgebieten

Beruhigt sind die Experten trotzdem nicht – schon weil im Schnitt von jedem zehnten Kadaver eine Infektion ausgehen könne und es gegen das Virus immer noch kein Gegenmittel gibt. Brandenburgs Veterinäre trafen sich deshalb am Dienstag, um zu klären, wie man vorgehen kann, wenn die afrikanische Schweinepest im Land ankommt und beispielsweise auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz wie in der Kyritz-Ruppiner Heide festgestellt wird. Zwar darf das einstige Bombodrom bis auf drei Wanderwege nicht betreten werden, gleichwohl müssten im Fall der Fälle Schutz- und Pufferzonen eingerichtet und diese auch abgesucht werden, sagte die Tierärztin Christiane Bellin. Dazu müsse man sich nicht allein mit den Landwirten und Jägern, sondern auch mit der Forstbehörde abstimmen.

Übung für Ende März geplant

Wie das genau ablaufen könnte, das soll bei einer Übung Ende März getestet werden. Demnach wird der Fundort eines infizierten Tieres zum Kerngebiet, das in einem Umkreis von drei Kilometer mit einem Zaun abgeschirmt werden soll, um zu verhindern, dass sich das Virus weiterverbreitet. „Konzentrierte Teams mit mindestens zehn Leuten“, die vermutlich maximal zweimal für zwei Stunden am Tag eingesetzt werden können, sollen dann das Kern- sowie das angrenzende Gebiet nach weiteren Wildschweinen absuchen

Wegen der großen Fläche geht das Land davon aus, dass für die Suche Zeitarbeitsfirmen gebraucht werden. Die Kosten für das im Landkreis Ostprignitz-Ruppin benötigte Personal wurden beim Landwirtschaftsausschuss auf rund 90 000 Euro im Monat geschätzt.

Von Andreas Vogel