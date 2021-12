Schweinepest: Kühlbehälter in Karstädt

Karstädt

Die Jäger des Landes Brandenburg sind derzeit wegen der weiteren Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest aufgefordert, verstärkt Schwarzwild zu jagen. Doch das erlegte Wildbret muss bis zur Vermarktung auch hygienisch gelagert werden.

Das Landwirtschaftsministerium fördert auf Antrag des Landesjagdverbandes den Kauf von sieben zusätzlichen Kühlcontainern mit 188 000 Euro. Finanziert werden sie aus Mitteln der Jagdabgabe. Sie entsprechen lebensmittel- und seuchenhygienischen Anforderungen.

Kühlcontainer wegen Schweinepest ASP in Karstädt

Drei der Container wurden bereits in der Prignitz (Karstädt), der Uckermark (Angermünde) und dem Landkreis Teltow-Fläming (Baruth) aufgestellt. Für nicht verwertbare Wildschweine besteht die Möglichkeit, eine Abgabeprämie in Anspruch zu nehmen. Wildschweine mit einem Gesamtgewicht bis 30 Kilogramm werden den Jägern mit 30 Euro, schwerere Tiere mit 50 Euro ersetzt.

Das amtliche Trichinenlabor in Neuruppin bleibt am 24. und 31. Dezember geschlossen. Als zusätzliche Untersuchungstage werden der 23. und der 30. Dezember 2021 angeboten. Die Proben werden an beiden Tagen zur gewohnten Zeit von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr in der Neustädter Straße 14 angenommen. In Wittstock wird der Trichinen-Briefkasten jeweils um 10 Uhr in der Rheinsberger Straße 18 geleert und in Kyritz um 11 Uhr in der Perleberger Straße 13.

Von MAZ-online