Fontane schrieb die „Wanderungen“ für Männer – so die steile These. Die Fontaneforscher und Entdecker Gabriele Radecke und Robert Rauh untermauern in „Fontanes wundersame Frauen“ diese These – und stellen zugleich mit elf Frauenporträts des Dichters die Ausnahmen vor. Zur Buchpremiere las Schauspielerin Corinna Harfouch.