Erste Kita-Kinder können schwimmen lernen

Neuruppin

Nachdem es erst schlecht für das Projekt aussah, können nun doch einige Kinder aus einer städtischen Kita in Neuruppin regelmäßig zum Schwimmunterricht gehen. Die Fontane-Therme macht das möglich, heißt es aus dem Neuruppiner Rathaus. 14 Mädchen und Jungen aus der Kita Kunterbunt können dort in diesem Jahr regelmäßig zum Schwimmunterricht gehen.

Im Oktober 2018 hatten die Stadtverordneten beschlossen, dass die Stadt ein Pilotprojekt starten soll, in dem Kita-Kinder erste Schwimmfertigkeiten lernen sollten. Die SPD-Fraktion hatte die Idee damals aufgebracht. Sie wollte eigentlich erreichen, dass es innerhalb der nächsten drei Jahre für alle städtischen Kitas Schwimmunterricht gibt. Einige freie Kita-Betreiber bieten das schon länger an.

Sämtliche Schwimmhallen sind längst ausgebucht

Was bei dem Beschluss der Stadt allerdings nicht bedacht hat: Sämtliche Schwimmhallen in erreichbarer Entfernung sind auch ohne die städtischen Kitas bereits restlos ausgebucht. Weder im Sportcenter noch in der Schwimmhalle in Lindow oder in der Therme in Neuruppin waren im vergangenen Jahr Zeiten zu bekommen. Das eigentlich bereits für 2019 beschlossen Pilotprojekt war deshalb so nicht umsetzbar.

Nun hat die Fontane-Therme für das neue Jahr aber doch ein Möglichkeit gefunden, Kinder eine städtische Kita im Wasser üben zu lassen. Wie der gesamte Beschluss für alle Kita-Kinder umgesetzt werden soll, ist trotzdem weiter unklar. Auch aus Kostengründen. der Pilotversuch für 14 Kinder kostet rund 3000 Euro, so Stadtsprecherin Michaela Ott. Neuruppin betreut mehr als 1000 Kinder in seinen Kitas.

Von Reyk Grunow