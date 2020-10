Covid-19 - Weitere Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin: Ausbruch an Schule in der Prignitz zieht Kreise

Sechs weitere Corona-Infektionen wurden am Freitag im Landkreis Ostprignitz-Ruppin bekannt. bei dreien sehen die Behörden einen Zusammenhang mit einer Schule im Nachbarkreis. Im landesweiten Vergleich kommt Ostprignitz-Ruppin trotzdem bisher glimpflich davon.