Gemeinsam fair und regional frühstücken, das ist das Anliegen der Initiatoren, die auch in diesem Jahr eine Frühstücksaktion in Neuruppin starteten – bereits zum vierten Mal. Rund 180 Besucher treffen sich am Sonnabend auf dem Neuen Markt in der Innenstadt, schwatzen und genießen das reichhaltige Frühstücksbuffet.