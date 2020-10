Neuruppin

Die Bauarbeiten der Bahn am Seedamm in Neuruppin gestalten sich schwieriger als erhofft. Die Baufirmen kommen nicht so schnell voran wie gehofft, Ob der Termin für die Fertigstellung der neuen Brücke zu halten ist, scheint ungewiss.

„Derzeit ruhen die Bauarbeiten“, sagt Andreas Gollek von der DB netz AG. Gollek leitet den Bereich Anlagenplanung Regionalnetze und kennt die Strecke des Prignitz-Expresses in- und auswendig.

Anzeige

Ganz sind die Arbeiten nicht unterbrochen. Einige Arbeiten am Rande laufen weiter, wie jeder sehen kann. Doch der wesentliche Teil ruht.

Eine Woche Pause am Seedamm

„Wir haben erneut Probleme mit dem Untergrund“, sagt Gollek. Die sind offenbar derart gravierend, dass die Baufirma derzeit nicht weiß, ob sie wie geplant weiter vorgehen kann.

Details nennt Andreas Gollek nicht. Nur so viele sagt er: „Geben sie uns noch eine Woche Zeit.“ Bis 23. Oktober soll feststehen, wie es am Neuruppiner Seedamm weitergeht.

Die Bahn lässt derzeit eine der beiden Brücken im Seedamm völlig neu bauen. In den vergangenen Monaten hatten Spezialfirmen dafür vor allem die Widerlager der alten Brücken abgetragen, die alten Fundamente entfernt und neue angelegt.

Strecke ist seit Juni unterbrochen

Seit Juni ist die Strecke des Prignitz-Express’ wegen der Bauarbeiten in Neuruppin unterbrochen. Züge aus dem Norden fahren bis zum Bahnhof Neuruppin West. Dann müssen die Fahrgäste in einen Bus umsteigen, der sie vorbei am Bahnhof Rheinsberger Tor bis zum Seedamm fährt. Dort hat die Bahn unmittelbar vor der Baustelle einen Behelfsbahnsteig errichten lassen. Von dem aus rollen die Züge weiter in Richtung Hennigsdorf und Berlin.

Kurz nach Beginn der Bauarbeiten hatten die Baufachleute der Bahn zunächst Entwarnung gegeben. Die befürchteten Probleme mit dem Grund dem sensiblen Grund des Sees waren ausgeblieben, alles schien nach Plan zu laufen. Das hat sich mittlerweile geändert.

Auf dem Seedamm neben der alten Brücke liegen inzwischen große Betonbrocken und mächtige Teile des alten Mauerwerks. Ein Blick auf die Baustelle ist nur vom See aus möglich. Von dort ist aber gut zu erkennen, dass die Widerlager auf denen die künftige neue Brücke einmal ruhen soll, noch nicht stehen. Neben der Brücke für die Straße klafft ein großes Loch im Seedamm. Das Metallgeländer, das die Gleise zum See hin abschloss, schwebt einsam in der Luft.

Ab 20. November fahren von Neuruppin bis Kremmen nur Busse

Bis war geplant, die neue Brücke bis Dezember fertigzustellen. Mit dem Fahrplanwechsel sollte der Prignitz-Express RE6 vom 13. Dezember an wieder über den Seedamm durchfahren können. Ob es dabei bleibt, kann Andreas Gollek zurzeit noch nicht sagen.

Fest steht aber, dass der Zug vom 20. November bis 12. Dezember zwischen Neuruppin und Kremmen ganz ausfällt. Weil die Bahn zusätzlich zur Brücke mehrere Durchlässe auf der Strecke sanieren will, fahren in dieser Zeit zwischen Neuruppin West und Kremmen nur Busse. Insgesamt investiert die Bahn rund sechs Millionen Euro.

Von Reyk Grunow