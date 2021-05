Der Seedamm in Neuruppin ist zurzeit für sämtliche Autos gesperrt. Baufirmen entfernen die letzten Geräte und Absperrungen rund um die Baustelle für die Bahnbrücke, die seit 2020 erneuert wurde. Drei Tage lang geht auf der Straße über den Ruppiner See deshalb so gut wie nichts.