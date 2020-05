Neuruppin/Perleberg

Mehrere Initiativen planen für Freitag, 15. Mai, zwei parallele Demonstrationen in Neuruppin und Perleberg, um auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam zu machen, die übers Mittelmeer auf dem Weg nach Europa sind. Auf den Kundgebungen soll ein offener Brief an die Abgeordneten des Bundestages, des Landtages, an alle Kommunen im Land Brandenburg und die Bürger veröffentlicht werden, kündigt Stefan Fulz vom Verein Esta Ruppin an.

„Die EU und die europäischen Staaten versagen weiterhin bei der Gewährleistung der Seenotrettung im Mittelmeer“, heißt es in dem Aufruf zur Kundgebung: „Die Lage in den griechischen Flüchtlingslagern ist desaströs. Mit der Covid-19-Pandemie hat sie sich dort weiter verschärft.“ Der offene Brief wird unter anderem vom Verein Esta Ruppin, der Initiative Fridays for Future Neuruppin und dem Aktionsbündnis „ Neuruppin bleibt bunt“ unterzeichnet.

Die Demonstrationen sollen am Freitag, 15. Mai, um 11.55 Uhr gleichzeitig auf dem Schulplatz in Neuruppin und dem Großen Markt in Perleberg beginnen.

In Corona-Zeiten müssen sich die Veranstalter an strenge Regeln halten. Bei Demonstrationen sind derzeit maximal 50 Personen erlaubt. Wer an einer der beiden Kundgebungen am Freitag teilnehmen will, muss sich deshalb vorher per E-Mail an die Adresse s.fulz@estaruppin.de anmelden. Außerdem sind die Veranstalter verpflichtet, von allen Teilnehmern Namen und Anschrift zu erfassen, falls es bei der Kundgebung zu einer Infektion mit Coronaviren kommt.

