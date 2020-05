Seit einer Woche keine neuen Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Seit einer Woche gibt es in Ostprignitz-Ruppin keine neuen Corona-Fälle. Auch die Flüchtlinge, die sich infiziert hatten und deshalb im Jugenddorf Gnewikow untergebracht waren, konnten am Mittwoch mit Bussen zurück in ihre Wohnungen nach Rheinsberg und in den Raum Kyritz gebracht werden. Denn die 39 Tests am Dienstag waren negativ ausgefallen, sagte Andreas Liedtke, Chef des Amtes für Familien und Soziales in Ostprignitz-Ruppin.

Der Kreis hatte seit Ende April insgesamt mehr als 60 Menschen, darunter mehrere Großfamilien im Jugenddorf untergebracht, weil sie dort in häuslicher Isolation leben konnten, ohne weitere Menschen anzustecken. Das gelang allerdings nur zum Teil. Sieben Personen aus dem familiären Umfeld der Flüchtlinge steckten sich in Gnewikow mit dem Virus an.

Wie viele Tests gab es in den Arztpraxen?

Laut Kreisverwaltung gibt es in Ostprignitz-Ruppin 89 Infizierte, wobei inzwischen 77 als genesen gelten.

Bis Dienstag, 26. Mai, wurden auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken 2181 Menschen auf das Coronavirus getestet. Davon waren 2104 Tests negativ und 77 positiv. Darüber hinaus wurde auch in den Kliniken selbst sowie bei niedergelassenen Ärzten im Landkreis getestet. Wie viele Tests das waren und wie diese ausgefallen sind, das weiß der Kreis aber nicht. Er wird lediglich über positive Befunde informiert.

Von Andreas Vogel