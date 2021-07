Serenadenkonzerte locken wieder in Neuruppins Siechenhauskapelle

Neuruppin

Möbelmusik? Gabriele Lettow nennt es kurzerhand so. Die korrekte Bezeichnung ist Musique d’Ameublement: eine Idee des Komponisten Erik Satie, der findet, Musik solle nicht stören sondern einfach nur da sein, wie es eben Möbel sind, in denen man sich bestenfalls wohlfühlt.

Außerdem, so erklärt es die Gastgeberin am Donnerstagabend in der Siechenhauskapelle, seien Oboen einst von Stuhlbeindrehern aus barocken Tischbeinen kunstvoll gedrechselt worden. Insofern passt die Barockoboe von Antje Thierbach gut zum Thema – ihr zur Seite Daniel Trumbull am Cembalo, einem Instrument, das seine Blütezeit im 15. bis 18. Jahrhundert hatte und vielerorts in den Salons quasi auch als Möbelstück für den Hausgebrauch diente.

Daniel Trumbull am Cembalo. Quelle: Thomas Lox

Nur 30 Gäste haben – auf Abstand – derzeit Platz in der schnuckeligen Kapelle, weswegen Gabi Lettow auch auf Kurzkonzerte – davon aber auch gleich zwei an einem Abend setzt. Die Reihe der Serenadenkonzerte hat sie im Coronajahr 2020 erfunden, um den freischaffenden Musikern wenigstens ein Stück weit zu helfen, ihre Existenz zu sichern. Die Reihe – ein Crossover durch die Genres und Stile – hat im letzten Jahr viele Fans gefunden. Nun gibt es die zweite Auflage, an acht Donnerstagen, jeweils um 19 und 20 Uhr.

Acht Abende mit je zwei Konzerten – um 19 und 20 Uhr

Das Möbelmusik-Konzert von Thierbach und Trumbull ist bereits das zweite. Daniel Trumbull, „ein alter Bekannter“, sagt Lettow, weiß viel über die Musik des Abends zu erzählen. Es erklingt Couperins ’Les Rozeaux’ – das Schilfrohr, aus dem die Oboen-Blätter gemacht werden. Drei zauberhafte „Gnossiennes“ von Satie, eine Suite von Philidor und Couperins musikalische Satire über die Ménéstrandise, eine Zunft von Straßenmusikern, die Couperin als Gaukler und Narren musikalisch bespöttelte. Er nennt sein Werk ,Les Fastes de la grande et ancienne Mxnxstrxndxsx’ – um juristische Klagen zu umgehen.

Antje Thierbach an der Barockoboe. Quelle: Thomas Lox

Gut 40 Minuten verzaubern die Musiker: Die mal klagende, mal triumphierende Oboe setzt Kontrastpunkte zum fein gedrechselten und galanten Klang des Cembalos mit seinen zierlichen Ornamenten und Trillern. Das Publikum genießt und applaudiert und bekommt noch eine Gnossienne als Zugabe.

Von Regine Buddeke