Neuruppin

Wie ein schlechter Karnevalsscherz mutet der Text auf der Internetseite des Neuruppiner Carnevals Clubs an. Dieser wirbt in leuchtend roten Buchstaben sehr explizit für „prickelnde Sexkontakte in Hamburg“. Anbei gibt es den Hinweis, dass auf dieser Plattform die Kontaktaufnahme nur einen Klick entfernt ist. Darunter prangen der Name NCC Neuruppin und die Verabschiedung „Ruppin... Helau“. Umrahmt wird das Ganze von Luftballons und einem Clown.

Der Text stammt jedoch mitnichten von dem Neuruppiner Verein. „Wir sind entsetzt darüber“, sagt Sandra Breuer, die Außenministerin des Clubs. Von Hackern gekapert worden sei die Seite www.ncc-neuruppin.de jedoch nicht. Vielmehr habe der Verein die Adresse bereits vor längerer Zeit gekündigt. „Uns gehört die Domain nicht mehr.“

Neuruppiner Verein überlegt, was er nun machen soll

Erst vor wenigen Tagen sei einem Vereinsmitglied aufgefallen, dass unter der alten Internetadresse des Clubs nun ganz offen für Sex-Anbandelung geworben wird. „Das war für uns ein richtiger Schrecken“, sagt Sandra Breuer. Nun überlegt der Vorstand, ob und wie er dagegen vorgehen kann. Einfach sei das nicht, auch weil sich die Gruppe wegen Corona nicht einfach treffen kann.

Die Polizei rät dazu, im Zweifel Anzeige zu erstatten. Auch wenn die Übernahme einer aufgegebenen Seite an sich gesetzeskonform sein kann. Denn die Verknüpfung der heiklen Inhalte mit dem Verein sei durch die weitere Nutzung der Vereinsembleme und den immer noch bestehenden Hinweis auf die Proben der Funkengarde vorhanden – und somit der Tatbestand der Verleumdung denkbar, erklärt Polizeisprecherin Christin Knospe.

Aus besetzten Internetseiten Kapital schlagen

Damit die Beamten einen Ermittlungsansatz haben, sollte der NCC aber auch genau darlegen, wer die Seite gepflegt hatte, welchen Personen das Passwort bekannt war oder wann die Registrierung von wem gekündigt wurde. „Es kann ja sein, dass jemand dem Verein schaden wollte.“

Wahrscheinlicher erscheint allerdings, dass der Club Opfer des sogenannten Cybersquattings oder Domain-Grabbings geworden ist. Darunter versteht man die Reservierung von Domains – oft jener, die aufgegeben werden – mit dem Ziel, daraus Kapital zu schlagen, wie die Forschungsstelle Recht des Deutschen Forschungsnetzes erklärt. Das wird manchmal auch durch das Bespielen der besetzten Seite mit unerwünschten Sachen befeuert, für deren Freigabe dann – rechtliche Grauzonen nutzend – eine hohe Ablöse verlangt wird.

Statt Konfetti und Kamellen gibt es für die Neuruppiner Karnevalisten in diesem Jahr wegen Corona nur Absagen – und nun auch noch die unerquckliche Geschichte mit ihrer Internetseite. Quelle: Henry Mundt

Das könnte auf den Neuruppiner Fall zutreffen, auch wenn es bislang keine direkte Forderung gibt. Denn die neuen Inhalte auf der alten NCC-Seite erfüllen nicht wirklich eine Funktion. Sprich: Sie sind mit keinen Sex-Foren verknüpft. Da der Verein aber nur ungern mit ihnen in Verbindung gebracht werden will, hat er ein Interesse daran, dass die Inhalte wieder aus dem Netz verschwinden.

Namenspiraterie gab es schon in Ostprignitz-Ruppin

Die Zuordnung zum Kriminalitätsfeld Namenspiraterie ist bitter – könnte für den Verein aber auch eine Chance sein, juristisch dagegen vorzugehen. Denn die unberechtigte Namensanmaßung im Netz sehen die Gerichte oft als Verletzung von schutzwürdigen Interessen des Namensträgers. Das Recht am eigenen Namen in der Internetadresse ist aber eine umstrittene Angelegenheit.

Einen Fall, auf den sich bis heute Anwälte bundesweit berufen, gab es vor vielen Jahren in Ostprignitz-Ruppin. 2006 zog die Gemeinde Fehrbellin vor Gericht, weil auf der Internetseite www.feuerwehr-fehrbellin.de, die zuvor von einem ihrer Brandschützer betrieben, dann aber aufgegeben wurde, Werbung für Porno-Seiten auftauchte. Per einstweiliger Verfügung, die vom Münchener Landgericht bestätigt wurde, holte sich die Kommune die Adresse zurück. Das Oberlandesgericht wies die Berufung der Firma ab, die sich die Seite zuvor zu Eigen gemacht hatte. Die Firma musste sogar Schadensersatz an die Gemeinde zahlen.

Die Jugendarbeit ist ein wichtiger Bestandteil des Neuruppiner Karnevalvereins. Umso größer deshalb ist die Sorge, dass junge Menschen die nicht für ihre Augen bestimmten Inhalte auf der alten Internetseite des Vereins zu sehen bekommen. Quelle: Regine Buddeke

Um gegen den neuen Betreiber der Seite vorzugehen, sollte der Neuruppiner Karnevalsverein aber wissen, wer das ist. Ein Impressum fehlt allerdings. Und die Adresse sei auch nicht mehr wie früher über 1&1 Ionos registriert, versichert das Unternehmen auf MAZ-Anfrage. Denic, die zentrale Registrierungsstelle aller Domains mit der Länderendung .de verweist darauf, dass die Seite nun auf den Servern der auf Wiederverkauf von Internetpräsenzen spezialisierten Firma Hexonet liegt. Wer aber darauf Zugriff hat, ist nicht ersichtlich. Hexonet hat auf eine entsprechende MAZ-Anfrage noch nicht reagiert.

Für die Neuruppiner ist all das höchst verworren und unerquicklich. „Das Schlimme daran ist, dass das Ganze wie unsere alte Seite aussieht“, sagt Sandra Breuer. Und es sei nicht unwahrscheinlich, dass Kinder und Jugendliche die Seite aufrufen. Denn schließlich gehört ein ganzer Schwung Steppkes zum Neuruppiner Verein. „Die Vorstellung, dass sie nun unsere Seite sehen, ist wirklich schlimm.“

Von Celina Aniol