Sexueller Kindesmissbrauch: fünfeinhalb Jahre Haft für 42-Jährigen 

Neuruppin

„Sie haben schweres Unrecht an dem Jungen verübt“, sagte die vorsitzende Richterin Sandra Marks am Mittwoch. Unrecht, das der Angeklagte weit von sich gewiesen hatte. Nein, er habe sich weder an der Tochter noch an dem Sohn seiner Lebensgefährtin vergangen. Nur, dass er einmal den Jungen im Bad geohrfeigt habe, hatte er zugegeben.

Gericht überzeugt, dass Angeklagter Kinder sexuell missbraucht hat

Die zweite Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin dagegen hatte keine Zweifel an der Schuld des gebürtigen Neuruppiners. Sie verurteilte den 42 Jahre alten Mann unter anderem wegen dreifachen, schweren sexuellen Kindesmissbrauchs zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren.

Außerdem sprachen die Richter den Kindern ein Schmerzensgeld zu: Der Angeklagte muss an den 2009 geborenen Jungen 12 000 Euro zahlen, an das 2007 geborene Mädchen 2000 Euro. Zudem muss er für die Schäden aufkommen, die den Kindern noch in Zukunft durch seine Taten entstehen können.

Lange Haftstrafe für sexuellen Kindesmissbrauch

„Wir sind der Schilderung der Kinder gefolgt“, sagte Richterin Marks. Damit war die Kammer anderer Meinung als die Gutachterin, die ihre Zweifel daran geäußert hatte, wie glaubhaft die Aussagen der Kinder waren.

Das Gericht sah neben den Schilderungen der Geschwister eine „erdrückende Beweislage“. So gebe der Chatverlauf mit der Kindsmutter eindeutige Hinweise auf eine pädophile Neigung des Angeklagten. Darin hatte er von einem ihn beherrschenden Zwang gesprochen und dass „er es von Zeit zu Zeit nicht habe lassen können“.

Angeklagter äußerte pädophile Neigungen

Der Junge hatte sich einen Tag vor seinem sechsten Geburtstag seiner Mutter anvertraut. Die hatte sofort den Angeklagten zur Rede gestellt. Der hatte sie beschwichtigt: Das habe das Kind nur geträumt.

Besonders schwer wog aus Sicht der Richter ein so genannter Screenshot, den er nach Bekanntwerden der Vorwürfe an seine Lebensgefährtin geschickt hatte. Ein Screenshot mit einem Hinweis auf „kein täter werden.de“.

„Wenn er, wie er behauptet, unschuldig ist , hätte nichts näher gelegen, als nach einem Anwalt zu recherchieren oder Verteidigungsstrategien zu entwickeln und nicht Lebenswege pädophiler Männer nach einer Therapie zu erforschen“, sagte Sandra Marks.

Gericht glaubte den Kindern

Und da hatte es ihm besonders die Biografie eines Mannes angetan, der von seiner Ehefrau nicht verlassen, sondern unterstützt wurde. Das verband der Angeklagte mit der Bitte an die Kindsmutter, bei ihm zu bleiben. Was sie nicht getan hat.

Einen weiteren Beweis dafür, dass der Junge die Wahrheit gesagt hat, sah das Gericht in einer Spermaspur des Angeklagten an der Rückwand des Kinderbettes. Der Angeklagte hatte sich dahingehend eingelassen, er habe im Kinderzimmer Sex mit der Mutter gehabt, was diese jedoch verneint hatte. „Es liegt nahe und ist ein wichtiges Indiz auf nächtlichen und geheimen Missbrauch.“ Der Fleck, der dem Angeklagten wohl entgangen sei.

Eindeutiger Hinweis auf nächtlichen und geheimen Missbrauch

Die Richter konnten nicht viel Positives für den Angeklagten in die Waagschale werfen – nur, dass er nicht vorbestraft ist und das Verfahren lange gedauert hat.

Schwerer wogen die gegen ihn sprechenden Aspekte. Es handelte sich um zwei Opfer, die beide in psychologischer Behandlung sind. Die Vorfälle spielten sich im eigentlich geschützten Raum, dem eigenen Zuhause, ab. Die Vorfälle, die das Mädchen betrafen waren nicht so schwerwiegend. Sie habe sich wehren können, und die Mutter habe sofort reagiert, als sie davon erfahren habe.

Anders bei dem Jungen. Es sei nicht abzuschätzen, wie seine weitere Entwicklung verläuft, wenn er erkenne, was mit ihm passiert ist. „Jetzt hat er noch die Unschuld eines Kindes, die ihm vielleicht hilft, mit dem Geschehenen umzugehen“, sagte Richterin Marks.

Gegen das Urteil kann der Angeklagte Revision einlegen.

Von Dagmar Simons