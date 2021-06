Altfriesack

Bis zu seinem Arbeitsplatz in Fehrbellin sind es nur etwa zehn Kilometer. Dafür würde René Philipp gerne das Rad nehmen. Doch nur auf dem letzten Teilstück könnte er einen Radweg nutzen. Philipp lässt das Rad deshalb stehen – zu gefährlich ist Fahrt entlang der Landesstraße 164.

Zum inzwischen dritten Mal haben Menschen am Sonnabend für Radwege entlang der L 164 demonstriert. Zwischen Radensleben und Altfriesack, zwischen Wustrau und Dammkrug sowie am Anschluss in Richtung Karwe sollen Radwege entstehen, so ihre Forderung. „Die L 164 muss auf die Prioritätenliste des Landes“, sagt Hans-Albert Kurmann von der Bürgerinitiative „Ruppiner See – Neubau Radwege“.

Demo für Radwege entlang der L 164. Quelle: Frauke Herweg

Aus Sicht des Landes ist die L 164 so wenig befahren, dass ein Radweg dort weniger notwendig ist als anderswo. Kurmann und die etwa 80 Radler, die sich der Demo am Sonnabend anschlossen, sehen das anders. Bei einer Verkehrszählung der Bürgerinitiative waren auf dem Abschnitt zwischen Wustrau und Langen durchschnittlich 271 Fahrzeuge in der Stunde gesichtet worden. Ein Radfahrer begegnet auf dem vier Kilometer langen Straßenstück 75 Fahrzeugen, hat Kurmann ausgerechnet. „Das ist nicht wenig.“

Auch Dana Krsynowski würde sich unbedingt Radwege an der L 164 wünschen. Die Wustrauerin radelt regelmäßig zum Radenslebener Bahnhof, weil sie von dort zu ihrer Arbeit in Wittstock pendelt. „Die Angst fährt immer mit“, sagt Krsynowski. „Du spürst den Sog, wenn du überholt wirst.“

Mehr Sicherheit für Kinder

Doch fordern die Demo-Teilnehmer nicht nur sichere Wege zur Arbeit. Gerade Kinder, die zwischen den Dörfern hin- und herpendeln wollen, bräuchten Radwege, argumentieren sie. „Man muss die Kinder eigentlich immer fahren“, sagt Jean Walter. Nicht immer jedoch lässt sich ein Fahrdienst organisieren – Walters neunjährige Tochter und ihre Freundin sehen sich deshalb nicht so häufig wie sie es eigentlich wünschen.

Renate Przybylski könnte gar nicht auf das sichere Auto umsteigen – denn sie hat gar keins. Die Altfriesacker Rentnerin radelt häufig zum Radenslebener Friedhof. „Ich fahre nur noch am Samstag oder Sonntag, weil da keine Lkws unterwegs sind“, sagt sie. Für Fahrten zum Fehrbelliner Rathaus nimmt Przybylski einen Umweg über Buskow in Kauf – weil es sicherer ist.

Seit zwei Jahren Protest

Im September 2019 hatte es eine erste Demo für den Bau von Radwegen entlang der L 164 gegeben. Mehr als 150 Teilnehmer traten damals für sichere Routen in die Pedale. Schon damals war klar, dass die Radler bei ihrem Kampf einen langen Atem brauchen würden.

Denn das Land ordnet die L 164 von Dammkrug bis nach Herzberg dem sogenannten Grünen Netz zu – das sind Straßen, auf denen täglich weniger als 2500 Autos unterwegs. Langfristig will das Land die Verantwortung für solche Straßen abgeben und sie dem Kreis übertragen.

Menschenkette bis zum Bahnhof

Am vergangenen Sonnabend hatte die Bürgerinitiative eigentlich eine Menschenkette von der Zufahrt in die Karwer Heide bis zum Radenslebener Bahnhof bilden wollen. Das war aus Sicherheitsgründen jedoch nicht möglich – die Demo-Teilnehmer fuhren die kurze Strecke zum Bahnhof deshalb mit dem Rad.

Von Frauke Herweg