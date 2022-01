Wustrau

Die Bürgerinitiative „Ruppiner See – Neubau Radwege“ will weiter Druck machen. Voraussichtlich Ende März soll es in Wustrau eine Gesprächsrunde geben, zu der die Initiative Vertreter des Landesbetriebs für Straßenwesen, des Landkreises, der Gemeinde und des Fahrradclub ADFC einladen will, kündigte Hans-Albert Kurmann an. Ursprünglich war eine solche Runde Ende vergangenen Jahres geplant gewesen – wegen Corona hatten die Streiter für Radwege an der L 164 sie jedoch verschieben müssen.

Seit fast drei Jahren kämpft die Initiative für Radwege zwischen Radensleben und Altfriesack sowie zwischen Wustrau und Dammkrug. Auf dem Teilstück zwischen Altfriesack und Wustrau gäbe es bereits einen Radweg, sagt Wustraus früherer Ortsvorsteher Kurmann: „Wir können nicht verstehen, dass die Lücken nicht endlich geschlossen werden.“

Brandenburg-Preußen Museum in Wustrau: Von sicheren Radwegen würden auch Museumsgäste profitieren. Quelle: Brandenburg-Preußen Museum

Arzt, Schule, Kita, kleiner Supermarkt – Kurmann verweist auf Wustraus Infrastruktur. „Dort, wo es eine Infrastruktur gibt, muss man sie auch mit Radwegen erschließen“, argumentiert er. Derzeit würden viele Radler die Strecke nach Wustrau scheuen. „Es wäre lebensgefährlich“, sagt Kurmann. „Eltern müssen ihre Kinder immer mit dem Auto fahren.“

Doch ist mit dem Bau von Radwegen entlang der L164 in naher Zukunft nicht zu rechnen. Das Land sieht keinen Bedarf dafür. Langfristig will Brandenburg die Verantwortung für die L164 an den Kreis abgeben – konkrete Absprachen dazu stünden allerdings noch aus, so Ministeriumssprecherin Katharina Burkardt.

Ungeklärt: Flächenverkauf bei Wustrau

Der Landkreis würde Lückenschlüsse entlang der L164 befürworten – der Bahnhof Radensleben, aber auch die Kerngemeinde Fehrbellin seien für Radler so sicherer zu erreichen, teilte Kreissprecherin Ulrike Gawande mit. Allerdings verweist Landkreis auf ungeklärte grundsätzliche Fragen – „es müssen Grundstücke entlang von vielen Kilometern Straße erworben werden“. Erfahrungen mit anderen Projekten zeigten, dass die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer oftmals gering sei.

Von Frauke Herweg