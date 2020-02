Buskow

In der Nacht zu Sonnabend kam es in Buskow zu wiederholten Ruhestörungen. Nachbarn beschwerten sich über permanenten Lärm und die laute Musik aus der Wohnung eines 41-Jährigen. Nachdem die Beamten den 41-Jährigen bereits zwei Mal aufgesucht und zur Ruhe ermahnt hatten, nahmen sie beim dritten Verstoß den Mann in Gewahrsam.

Der Mann beschimpfte die Beamten

Er hatte laut Polizei einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille. Der Mann war extrem aufbrausend, reagierte aggressiv und leistete vehement Widerstand, sodass er schließlich durch insgesamt sieben Beamte zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Auch jetzt noch beschimpfte und beleidigte er die Beamten. Verletzt wurde niemand.

Nachdem er ausgenüchtert war, wurde der 41-Jährige am Samstag wieder nach Hause entlassen.

Von MAZonline