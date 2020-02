Sing Dela Sing im Kornspeicher Neumühle

Alt Ruppin

Zwei Bildschirme, ein Beamer, ein Klavier und ein Vorsänger – im alten Kornspeicher Neumühle hat die neue Zeit Einzug gehalten. Gesungen hat man zwar bereits in jenen Zeiten, in denen viele der Antiquitäten, die Hausherr Manfred Neumann in seinem Reich angesammelt hat, hergestellt wurden, doch das geschah eher in Gesangsvereinen oder als Salonmusik zum Tanztee. Man lauschte dem Kunstlied oder trällerte im Wirtshaus.

Das sogenannte Rudelsingen als Gemeinschaftserlebnis ist eine neuzeitliche Erscheinung, die Beweggründe sind allerdings nicht neu. Menschen, die gern singen, schmettern nach Herzenslust die Liedtexte, die auf der Leinwand erscheinen und gehen anschließend beschwingt nach Hause. „In der Gemeinschaft macht das Singen einfach viel mehr Spaß“, sagt eine Besucherin.

Vorsänger Cem Arnold Süzer in Aktion. Quelle: Cornelia Felsch

Zum zweiten Mal fand „Sing Dela Sing“ am Sonntag im Alt Ruppiner Kornspeicher statt. Wie zu erwarten war die Veranstaltung in Neumühle ausverkauft und schon bevor es losging, herrschte aufgeregte, hektische Stimmung. „Wir haben festgestellt, dass das singende Publikum überwiegend weiblichen Geschlechts ist“, sagte Manfred Neumann zur Begrüßung. „Deshalb werden die Akteure Titel spielen, die nicht so tief sind.“

Ob hoch oder tief, laut oder leise, musikalisch oder unmusikalisch – das spielt an diesem Abend keine Rolle. Geschmettert wird nach Herzenslust und ohne Scheu auf englisch oder deutsch – ganz egal, ob jeder Ton getroffen wird.

Sobald Vorsänger Cem Arnold Süzer seinen Computer aufgeklappt und Pianist Gunter Papperitz am Flügel Platz genommen hat, kann es losgehen – mit „Celebra­tion“ von Kool & the Gang, „Mensch“ von Herbert Grönemeyer und dem Jodeltalent Udo Lindenberg.

Kurz Luftholen: Während der Solopassagen des Jazz-Pianisten Gunter Papperitz muss das Publikum schweigen. Quelle: Cornelia Felsch

„Hol den Vorschlaghammer, sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut“, stimmt das Publikum stimmgewaltig in den Refrain des Denkmal-Songs der Helden ein. Im Gesang der Massen verschwimmt alles zu einer Art Gassenhauer, nichtsdestotrotz mit einer gewaltigen Wirkung. Endlich kann man einmal so richtig drauf los singen, wie man es sich nicht mal in der Badewanne traut.

Jubel und Applaus brandet nach jedem Song auf, als kämen die Stars persönlich auf die Bühne, doch er gilt dem Publikum selbst sowie den beiden Akteuren – dem Sänger und Sprecher Cem Arnold Süzer und dem grandiosen Pianisten und Komponisten Gunter Papperitz, der Ton- und Bildtechnik, klassisches Klavier und Jazzpiano studierte.

Erst die Begeisterung, dann die Heiserkeit

Auf Klaus Lages „1000 und eine Nacht“ folgt unter viel Gelächter ein Manni-Medley. Eine Ovation an den Hausherren Manfred Neumann mit den Abbas und ihrem „Manni, Manni, Manni“ sowie einem Song von Herbert Grönemeyer: „Mannis nehmen in den Arm, Mannis geben Geborgenheit, Mannis weinen heimlich, Mannis brauchen viel Zärtlichkeit ...“.

Steigende Begeisterung und Enthusiasmus lassen die drei Stunden wie im Flug vergehen. Die Heiserkeit wird sich bei vielen begeisterten Sängern wohl erst am Tag darauf bemerkbar machen.

Von Cornelia Felsch