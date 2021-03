Schüler, die sich durch die Pandemie abgehängt fühlen und Lerndefizite fürchten, können das Schuljahr freiwillig wiederholen. So hat es zumindest der Senat in Berlin beschlossen. Doch es gibt Kritik an der Entscheidung, weil die Schulen kein Mitspracherecht haben. Das fordern Schulleiterinnen in Ostprignitz-Ruppin aber ein, sollte der Beschluss auch in Brandenburg folgen. Sorgen gibt es auch vor überfüllten Klassen.