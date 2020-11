Studieren in der Covid-19-Pandemie - So läuft das zweite Corona-Semester an der Medizinischen Hochschule in Neuruppin

Videochats von zu Hause aus statt Vorlesungen im Hörsaal: Auch an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin läuft das Wintersemester weitgehend digital ab. Ein Stück weit Präsenzlehre will die Hochschule den Studierenden aber auch unter Corona-Bedingungen erhalten. Damit das klappt, müssen sich alle an strenge Hygieneregeln halten.