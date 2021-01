So ruhig war es lange nicht mehr zu Silvester in Neuruppin

Neuruppin

Statt Gedränge viel Platz sowie klare Sicht auf Neuruppins Klosterkirche. In der Silvesternacht haben nur wenige Menschen den Jahreswechsel am Neuruppiner Bollwerk erlebt.

„Am Ruppiner See ist es immer schön“, sagte Heike Hradil, die mit ihrem Mann Steffen kurz vor Mitternacht zu einem Abendspaziergang aufgebrochen war, um das neue Jahr vom Steg aus am Neuruppiner Bollwerk zu begrüßen.

„Dieses Jahr ist anders“

„Dieses Jahr ist anders“, sagt Hradil. Normalerweise verbringt das Paar Silvester oft außerhalb der Fontanestadt, doch wegen der Corona-Pandemie und der geschlossenen Hotels und Pensionen ist es diesmal in Neuruppin geblieben – und genießt den Ausblick über den See zu den Raketen, die kurz nach Mitternacht nicht nur an der Klosterkirche, sondern auch in Gildenhall und in Treskow in den Himmel steigen.

„Wir nehmen es, wie es kommt, und hoffen, dass das Drama bald ein Ende hat“, sagt Heike Hradil. Wichtig sei, positiv zu denken und negativ zu bleiben, sich also nicht mit dem Corona-Virus zu infizieren.

Polizei fährt Streife am Bollwerk

Auch Moritz Knop schaut aufmerksam in den Himmel. Der 21-jährige Psychologie-Student der Medizinischen Hochschule (MHB) stammt aus Hannover und erlebt mit seiner Freundin zum ersten Mal Silvester am Neuruppiner Bollwerk. „Ich habe etwas Böllerei erwartet, und das hat sich auch erfüllt.“ Zwar war es nicht so ein Feuerwerk wie beim Martinimarkt 2019 – „das war eines der schönsten, die ich bisher erlebt habe“. Dennoch ist Knop zufrieden.

Die Polizei fuhr in der Silvesternacht regelmäßig Streife am Bollwerk. Quelle: Henry Mundt

Zufrieden ist ebenfalls die Neuruppiner Polizei, die in der Silvesternacht regelmäßig Streife am Neuruppiner Bollwerk gefahren ist. Schließlich hatten sich dort in den Vorjahren jeweils mehrere hundert Menschen versammelt, um gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen.

Vier Briefkästen durch Böller beschädigt

Wegen der Corona-Pandemie waren diesmal gerade mal Treffen von maximal fünf Leuten aus zwei Haushalten erlaubt. Auf ein generelles Böllerverbot an bestimmten Plätzen hatten die Stadt und der Landkreis verzichtet. Sie hatten stattdessen an die Menschen appelliert, sich an die Abstandsregeln und an das Alkoholverbot im Freien zu halten.

Das schein funktioniert zu haben. Im Gegensatz zu anderen Regionen in Brandenburg wurde die Polizei in der Fontanestadt in der Silvesternacht kaum zu Einsätzen gerufen. Jemand seinen Hausschlüssel verlegt und kam nicht mehr in die Wohnung, zudem wurden vier Briefkästen durch Böller beschädigt. „Es ist mit Abstand das ruhigste Silvester, das ich bisher mitgemacht habe“, sagte Polizeihauptkommissar Mathias Müller.

In Wildberg brennt am Neujahrsmorgen eine Mülltonne

In den Vorjahren hatte die Polizei kurz nach Mitternacht meist zu mehreren Einsätzen gleichzeitig ausrücken müssen – weil viele Menschen nach dem gemeinsamen Anstoßen um Mitternacht nach draußen vor die Türe gegangen waren und dann Raketen in die Luft schossen, wobei es immer wieder zu Unfällen gekommen war. Das blieb diesmal aus. Die meisten Raketen wurden in diesem Jahr gleich nach Mitternacht abgefeuert. Danach blieb es, bis auf gelegentliche Böller, ruhig in der Stadt.

Vom Steg am Neuruppiner Bollwerk hatte man einen schönen Blick auf die Klosterkirche. Quelle: Henry Mundt

Selbst die Neuruppiner Feuerwehr musste in der Nacht kein einziges Mal ausrücken. Erst am Neujahrsmorgen gab es einen Vorfall mit Pyrotechnik, allerdings in Wildberg: Dort hatte jemand gegen 2 Uhr am Morgen einen Böller in eine Mülltonne geworfen. Nach der Detonation fing die Tonne Feuer, das auf neun weitere Mülltonnen übergriff. Zwölf Kameraden der Feuerwehr Temnitztal konnten den Brand schnell löschen. Sie waren einige Stunden zuvor schon zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen worden.

Von Andreas Vogel