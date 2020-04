So schlagen sich Schauspieler und Musiker in Coronazeiten durch

Neuruppin

Der letzte Drehtag nahm einiges vorweg. „Ich trug schrägerweise Mundschutz und Kittel, als Ärztin“, erzählt Schauspielerin Julia Richter vom Dreh am 18. März – für eine neue ZDF-Serie. Zwei Tage später war Schicht im Schacht, wie für die meisten anderen Theater- und Filmproduktionen auch.

„Wir warten und hoffen, dass es im Spätsommer weitergeht – einstweilen machen wir Telefonkonferenzen und Leseproben per Skype“, sagt Julia Richter, die auch in Neuruppin gut bekannt ist – sie gehört zum Kursleiter-Team der Jugendkunstschule, wo sie für interessierten Nachwuchs Schauspielkurse anbietet. Sowohl diese Kurse als auch ihr Filmalltag – etwa die Ella-Schön-Reihe im ZDF, in der sie mitwirkt – liegen derzeit auf Eis. Wie kommt die beliebte Schauspielerin mit der Zwangspause klar?

Julia Richter freut sich über die Zeit mit ihrer Familie

Ihr Credo: „Die Situation annehmen, wie sie ist.“ Immerzu grübeln, Thesen aufstellen, Szenarien planen – das bringe nichts. Zu viele Menschen mit zu unterschiedlichen Meinungen tummeln sich im Netz. „Ich höre einmal am Tag Nachrichten und den Podcast von Christian Drosten“, erzählt die 49-Jährige.

Auch so kann sie ihre Tage gut füllen. „Wir sind als Familie konsequent abgetaucht. Ich nehme es als Chance, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen“, so Richter, die mit Mann und zwei Söhnen in Berlin lebt. Noch nie, sagt sie, sei sie für ihren Garten so dankbar gewesen, wie jetzt. Wann sonst schon kommt sie zum Fußballspielen? „Mein Sohn will immer am liebsten mit mir spielen – weil ich das Tor so gut wie nie treffe“, sagt sie und lacht herzlich am Telefon.

Positive Entschleunigung statt zähneknirschender Zwangspause

Julia Richter gehört nicht zu denen, die die derzeitige Pause für exzessive Selbstoptimierung nutzen. Stattdessen hat sie sich ins Home-Schooling eingearbeitet. „Dann halt Mathe“, sagt sie und erinnert sich an ihren geduldigen Vater, der für Hausaufgabenhilfe begnadet gewesen sei. „Ich versuche, den Alltag mit meiner Familie zu meistern – so dass der Spaß dabei nicht zu kurz kommt.“

Lamentieren, meckern? „Bringt doch nichts.“ Stattdessen ist sie viel draußen, bewegt sich. Und genießt es. Positive Entschleunigung statt zähneknirschender Zwangspause.

Filmpreisverleihung im Fernsehen angeschaut

Klar sei es für sie hart, ihre Mutter jetzt nicht besuchen zu dürfen. Auch die Treffen mit ihren „Weibern“, wie sie die Freundinnenclique liebevoll nennt, würden ihr sehr fehlen. Der Ernst der Situation ist Julia Richter sehr bewusst. „Die letzte Drehtage waren schon surreal“, erzählt sie. Keine Komparsen mehr am Set, bei jedem Husten wurde ängstlich geäugt. Die Filmpreisverleihung: „Absurd: Mit einem Schauspieler auf der Bühne und die Preisträger gucken von daheim zu.“

Julia Richter 2019 bei einer Probe mit ihrer Schauspielklasse von in der Neuruppiner Galeria Fontana alias Ex-Kaufhaus Magnet Quelle: Regine Buddeke

Für viele Freiberufler in ihrer Branche wird es derzeit eng, wenn Vorstellungen nicht stattfinden können und der Geldhahn praktisch zubleibt. Viele beantragen jetzt Corona-Soforthilfen, um über die Runden zu kommen. Wie geht es Julia Richter damit? „In meinem Beruf gibt es keine Sicherheit, ich versuche also immer, ein Polster zu haben“, sagt sie. „Außerdem bin ich ein sparsamer Mensch.“

Schon immer war für sie wichtig: „Ich möchte es mir leisten können, ein Jahr ohne Arbeit über die Runden zu kommen.“ Immerhin habe sie kurz vor dem Shutdown noch Drehtage gehabt. „Von den Ersparnissen können wir eine Weile leben“, ist sie dankbar und bekennt, Hochachtung vor all jenen zu haben, die in der Coronakrise den Laden am Laufen halten.

Textarbeit und gemeinsam lesen geht auch online

Und die Jugendkunstschule? Sie habe eigentlich nach den Osterferien wieder loslegen wollen – die Texte seien bereits versendet worden. „Jetzt überlegen wir, was online geht.“ Einige Kollegen praktizieren das bereits schon mit viel Kreativität. Textarbeit und gemeinsam lesen sei durchaus drin, sagt Julia Richter – sie habe schon so einige schöne Ideen, wie man weiterarbeiten könne.

Auch so ein Krise-als-Chance-Ding, dass aus der Not heraus Meister der Improvisation geboren werden. „Es ist schon eine sehr besondere Zeit“, sagt Julia Richter und zitiert noch einen ihrer Söhne: „Das wird in die Geschichte eingehen.“

Sabina Matthus-Bébié (blaues T-Shirt) ist Initiatorin des Klarinettenfestivals "Carte Blanche" in Netzeband. Sie probt mit Andrea Nagy für die dritte Auflage Quelle: Celina Aniol

Die Klarinettistin Sabina Matthus-Bébié

Das wird es mit Sicherheit auch für Sabina Matthus-Bébié. Die Klarinettistin aus Netzeband hat ihren letzten Auftritt vor Corona auch noch gut in Erinnerung: Am 17. März spielte sie ein Konzert in Berlin – ohne Publikum aber per Livestream aufgezeichnet. Danach brachen sämtliche geplanten Projekte weg – etwa das Osterkonzert in der Temnitzkirche und allen voran das von der Musikerin alljährlich organisierte Klarinettenfestival Carte Blanche in Netzeband. „Das haben wir auf den 4./5. September verschoben“, ist Matthus-Bébié zuversichtlich.

Home Schooling und Klarinette üben

Normalerweise wäre sie jetzt eifrig am Organisieren für das Festival – stattdessen überwacht sie nun – abwechselnd mit ihrem Mann, dem Regisseur Frank Matthus – das Home-Schooling ihrer beiden Kinder. Und sie spielt täglich Klarinette. „Es ist natürlich im Moment schwieriger, Zeitfenster dafür zu finden“, gibt sie zu. Aber sie habe frühzeitig gelernt, überall üben zu können. „Ich muss fit bleiben als Instrumentalistin.“ Gerade jetzt kommt ihr das zugute. „Ich spiele auch für meine Psyche“, sagt sie. „Weil ich mich dann glücklich fühle.“

Zeit zum Bücher lesen

In ihrem Refugium in Netzeband sei das kein Problem: „Ein kleines Paradies – anders als in der Mietwohnung“, schätzt sie ihre Situation ein. Klar sei es manchmal auch stressig, dauerhaft zu viert aufeinander zu hocken. „Nicht immer entschleunigend“, sagt sie. „Aber ich habe Zeit für Dinge, die sonst liegenbleiben. „Ich habe ganz viele Bücher besorgt“, sagt sie fröhlich. Und sie schaffe es jetzt, auch mal die „Zeit“ von vorn bis hinten zu lesen.

Sabina Matthus-Bébiie (M.) beim Carte Blanche - 5. Klarinettenfestival in Netzeband Quelle: Regine Buddeke

Die Situation sei für freie Musiker derzeit natürlich schwierig, räumt sie ein. Aber trotz abgesagter Konzerte gehe es ihr gut. „Die Politik entscheidet ja aller paar Tage neu – da ist es schwer, zu planen.“ Aber: „Ich habe das unglaubliche Glück, dass ich seit diesem Jahr in der Kreismusikschule fest angestellt bin.“ Und der Unterricht geht weiter – virtuell. „Ich habe das vor dem Lockdown noch vorausgesagt – so als Witz: Wir werden unsere Schüler sicher per Skype unterrichten. Und das stand uns dann ja allen bevor.“

Musikunterricht per Skype geht auch

Das funktioniere auch recht gut – auch wenn es anfangs etwas fremd war. „Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt.“ Auch wenn die Art der Kommunikation völlig anders sei als im normalen Unterricht. „Aber es ist besser als nichts. Ich sage zu meinen Schülern: Spielt. Spielt einfach zur Freude.“ So wie sie es auch tut.

Was sie indes unerfreulich findet: „Die Bezeichnung von systemrelevant und nicht relevant. Ich finde es erschütternd, dass du als Musiker nicht systemrelevant bist – wenn sich die Leute jetzt zuhause stundenlang Filme, Videos, Konzerte und CDs anhören. Das wäre ja alles gar nicht möglich ohne die Künstler. Und trotzdem wird man als nicht systemrelevant betrachtet. Das ist total deprimierend.“

Franziska Kriebisch ist Puppenspielerin und lebt in Dierberg Quelle: Christina Koormann

Die Puppenspielerin Franziska Kriebisch

Franziska Kriebisch ist Puppenspielerin mit Leib und Seele. Sie tritt normalerweise auf Volksfesten auf oder spielt in Kindergärten. Nicht jetzt – wegen des Coronavirus ist all das abgesagt. Auch ihre Kreativkurse an der Jugendkunstschule. „Ich habe das große Glück gehabt, gleich die Soforthilfe bekommen zu haben“, sagt sie. Die drei Wochen des Wartens, bis der Bescheid kam, haben an den Nerven gezehrt, erzählt sie. „Jetzt fühle ich mich freier.“ Als Freiberuflerin sei sie es aber gewohnt, dass es auch mal finanzielle Durststrecken gibt.

An Arbeit mangelt es der Dierbergerin nicht. „Ich bin selbstständig – da ist immer was zu tun“, sagt sie. Für Schockstarre nach dem Shutdown blieb also keine Zeit. Gerade arbeitet sie an einem neuen Projekt: Märchenrad heißt es. „Straßentheater – mit Guckkastenbühne und Handpuppen“, erklärt sie. Franziska Kriebisch liebt Handpuppen – sie sind das authentischste an ihrem Handwerk und sie baut sie selber.

Puppentheater Krambambuli – Franziska Kriebisch spielt „Die Schneekönigin“. Quelle: Regine Buddeke

Für das Märchenrad hat sie sieben Märchen der Gebrüder Grimm ausgesucht: Froschkönig, Rotkäppchen, Rapunzel. Die anderen verrät sie noch nicht. Dafür hat sie 22 Puppen geschaffen: Ein variabler Pool für alle Märchen. Gespielt wird nach Zufallsprinzip, was das Märchenrad nach dem Drehen anzeigt. „Überall spielbar, die kleine Bühne rein ins Auto und ausgestiegen, wo es passt“, freut sie sich. Sie hofft, dass sie bald wieder spielen kann – wenigstens vor kleinen Gruppen.

Schön findet sie, dass in der Jugendkunstschule die Arbeit weitergeht. „Auf der Homepage stehen Bastelideen – und bald machen wir eine Ausstellung von allem, was die Kreativ-Kids zuhause geschaffen haben.“ Am 27. Mai soll es soweit sein. Sie freut sich schon – der Austausch mit anderen fehlt ihr doch etwas. Andererseits: „So sehr ich die Arbeit mit Kindern mag. Jetzt habe ich wieder mehr Zeit für meine Puppen.“

Von Regine Buddeke