Neuruppin

Das gab es noch nie im Bundestagswahlkreis 56: Bis zum Meldungsschluss am Montagabend haben zwölf Kandidaten ihre Unterlagen für die Direktkandidatur eingereicht. Das sind zwei mehr als bei den Bundestagswahlen von 2017 und 2013. Bei den Wahlen 2009 gab es nur sechs Direktkandidaten, 2005 waren es fünf.

Auffällig ist zudem, dass es lediglich zwei Frauen unter den Bewerben gibt: Wiebke Papenbrock (SPD) aus Neuruppin sowie Anja Mayer (Linke) aus Potsdam.

Neuruppiner CDU-Mann tritt erneut an

Bei den Wahlen 2013 und 2017 hatte jeweils der Neuruppiner CDU-Mann Sebastian Steineke das Direktmandat für den Bundestag im Wahlkreis 56 gewonnen. Der 48-jährige Jurist tritt erneut an und befindet sich bereits seit einiger Zeit auf Wahlkampftour.

Um das Direktmandat bewerben sich zudem für die AfD Dominik Kaufner (38), Gymnasiallehrer aus Dollgow im Havelland, der Landwirt Thomas Essig (55) aus Dreetz für die FDP, der Neuruppiner Kreistagsabgeordnete Maximilian Kowol (20) für Bündnis 90/Die Grünen, Kowol absolviert gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr, sowie der Student Corvin Drößler (22) aus Walsleben für die frühere Satirepartei „Die Partei“.

Michael Güldener tritt für BVB-Freie Wähler an

Dazu kommen Axel Heidkamp, Jahrgang 1958, aus Oranienburg für die Piraten, der Erzieher Stephan Dietzsch aus Neuhardenberg für die neue Partei „Die Basis“ sowie Michael Güldener (51).

Der Neuruppiner Sicherheitsfachmann hatte im vergangenen Jahr zum ersten Mal den Schritt in die Kommunalpolitik gewagt: Er war Mitbegründer der neuen Wählergruppe „Wir in Neuruppin“, die sich BVB-Freie Wähler anschloss, und zudem im Herbst Bürgermeisterkandidat in der Fontanestadt. Bei insgesamt sechs Kandidaten erreichte er mit 16 Prozent Platz drei und verpasste die Stichwahl zwischen dem Amtsinhaber Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) und dem SPD-Mann Nico Ruhle.

Politik- oder Parteienverdrossenheit?

Ruhle setzte sich dann bei der Stichwahl klar durch. Für Güldener waren diese ersten Erfahrungen in der Kommunalpolitik jedoch kein Grund, die Finger von der Politik zu lassen. „Ich will für das Land und die Menschen arbeiten“, sagt Güldener. Bei den Freien Wählern fühlt sich der einstige Polizist am besten aufgehoben, weil es dort „keine Doktrin“ gebe.

„Die Freien Wähler sind die neue Mitte“, sagt Güldener, dessen Steckenpferd die innere Sicherheit ist. Güldener will für die Freien Wähler Gesicht zeigen und eine wählbare Alternative bieten. „Es gibt keine Politik-, sondern eine Parteienverdrossenheit“, so der Neuruppiner.

Der Wahlausschuss tagt am 30. Juli in Neuruppin

Güldener würde sich freuen, wenn er bei der Bundestagswahl trotz fehlender großer finanzieller Unterstützung durch eine etablierte Partei ein zweistelliges Ergebnis erzielen würde – auch wenn er nicht in den Bundestag einzieht. „Ich bin Realist“, so Güldener, der sich nach der Wahl weiter lokal engagieren will. „Das soll so bleiben.“

Der Student Corvin Drößler hofft indes, die Ergebnisse von den bisher letzten Wahlen zum Bundestag und zum Potsdamer Landtag wiederholen zu können. In beiden Fällen hatte er für die Partei jeweils 1,3 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten.

Einer der größten Wahlkreise in Deutschland

Drößler glaubt nicht, dass die Zeit der Parteien vorbei ist. Die Parteien müssten aber mehr auf ihre Wähler hören und dürften nicht in der eigenen Blase leben. Drößler bereitet sich derzeit auf seinen Wahlkampf vor: Wenn der Wahlausschuss am 30. Juli seine Kandidatur bestätigt hat, will er in Ostprignitz-Ruppin mit mindestens acht verschiedenen Plakaten aufwarten.

Der Wahlkreis 56 umfasst die Kreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin sowie den westlichen Teil des Havellandes. Er gehört zu den größten Wahlkreisen in Deutschland.

Von Andreas Vogel