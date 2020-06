Sonntagslesung auf dem Neuruppiner Kirchplatz gut besucht

Neuruppin

Genug ist genug. Drei Monate haben die Macher der Fontane-Festspiele nun in ihren Büros gehockt: haben Termine abgesagt oder verschoben, Lokationen storniert, die Künstler umgebucht, geplant, umgeworfen, neu geplant.

„Wir sind satt – wir wollen endlich raus aus den Büros. Und etwas tun“, erklärt Uta Bartsch vom Fontane-Festspielkomitee. Die Coronapandemie habe es erfordert, die diesjährigen Fontanefestspiele auf September zu verschieben. Aber bis dahin könne man durchaus etwas anderes tun, so Bartsch.

Froh, dass die Kultur wieder startet: Uta Bartsch vom Fontane-Festspiel-Komitee. Quelle: Regine Buddeke

So fand am Sonntag die erste von insgesamt drei Sonntagslesungen statt – schön zentral auf dem Kirchplatz im Schatten des Schinkeldenkmals. Um die 60 Zuhörer hatten Lust auf einen „Tanz auf dem Vulkan“ – so hieß das Programm und passt als Motto gut in dieses merkwürdige Jahr, das die 20er einläutet.

Angela Hundsdorfer und Hans Machowiak lasen

Auch wenn der Titel eigentlich auf die „goldenen, wilden, dreckigen“ 1920-er Jahre gemünzt ist – mit Texten von Kurt Tucholsky und Erich Kästner, Mascha Kaleko und Vicki Baum.

Am Mikro saßen – zumindest für Neuruppiner Kulturgänger – alte Bekannte: Angela Hundsdorfer und Hans Machowiak – beide Schauspieler wirkten im vergangenen Jahr in der wilden Fontane-Revue „Effi in der Unterwelt“ auf dem Schulplatz mit; Machowiak ist beim Theatersommer Netzeband aktiv und Hundsdorfer unterrichtet Schauspiel an der Neuruppiner Jugendkunstschule.

Angela Hundsdorfer und Hans Machowiak Quelle: Regine Buddeke

Mit Lust und Witz arbeiten sich beide an den Texten ab: ein Kapitel über Fake-News vor 100 Jahren, eine irrwitzige Beschreibung des Berliner Sechs-Tage-Rennens, verstörte Landeier am Potsdamer Platz, die Beschreibung von Franz Biberkopfs Berlin, das Klagelied der Revuegirls.

Das macht Spaß und entsprechend freudig ist auch der Applaus der Zuhörer, die auf bunten Sitzsäcken, Holzbänken oder mitgebrachten Klappstühlen in der Sonne bruzzeln oder im Schatten sitzen. Eine Schale Kirschen haben die Veranstalter als sommerliche Geste hingestellt. Die Stimmung ist entspannt – man freut sich, wieder Kultur erleben zu dürfen.

Nächste Lesungen am 28. Juni und am 5. Juli

Die nächsten Sonntagslesungen finden – 15 Uhr und bei freiem Eintritt – am 28. Juni an der Klosterkirche – Hans Machowiak liest Fontanes „Schach von Wuthenow“ – und am 5. Juli wieder am Schinkeldenkmal statt: Da gibt es eine Buchpremiere: Die Autorin Grit Poppe, einstige Stadtschreiberin von Rheinsberg, stellt ihr neues Jugendbuch „Alice Littlebird“ vor.

Von Regine Buddeke