Sorge in Neuruppin wegen des geplanten Schließens von Arbeitsgerichten

Neuruppin

Das geplante Schließen der Arbeitsgerichte in Potsdam und Eberswalde wird auch in Neuruppin mit Sorge betrachtet. Das hiesige Arbeitsgericht soll zwar erhalten bleiben, jedoch soll es ab 2023 nicht allein für strittige Kündigungen in der Prignitz, in Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel zuständig sein. Vielmehr sollen sich die Arbeitsrichter dann auch um Fälle im Havelland und in der Uckermark kümmern.

Karin Garske, die Leiterin des Arbeitsgerichtes Neuruppin, ist damit nicht glücklich. Denn darüber hinaus sollen die Neuruppiner Arbeitsrichter auch sogenannte Gerichtstage in Perleberg (Prignitz) sowie in Eberswalde (Barnim) anbieten.

Anzeige

Bisher nur drei Wochen für den ersten Gütetermin

Zu befürchten sei, dass es dann nicht mehr wie jetzt möglich sein wird, bei einem Streitfall innerhalb von drei Wochen zu einem Gütetermin zu kommen, sagte am Dienstag Frank Engelmann. Der 57-jährige Jurist aus Oranienburg ist seit 2003 Präsident der brandenburgischen Rechtsanwaltskammer.

Das derzeit schnelle Agieren bei einem Streit um eine Kündigung zeichne die Arbeitsgerichte im Land aus, so Engelmann. Der Fachanwalt für Arbeitsrecht geht davon aus, dass dieser Vorteil durch die von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) angeschobene Reform verloren geht – zum einen, weil der Weg für einen gekündigten Arbeitnehmer aus Eberswalde nach Neuruppin sehr lang ist und zum anderen, weil Arbeitsrichter aus Neuruppin wohl kaum für einen Streitfall in den Barnim zu einer Verhandlung fahren werden. „Die Richter werden die Verfahren sicher sammeln und erst dann einen Termin ansetzen, wenn an einem Tag gleich mehrere Verhandlungen absolviert werden können.“

Linke spricht von einem „Rückzug aus der Fläche“

Der Neuruppiner Landtagsabgeordnete Ronny Kretschmer (Linke) kritisiert die Pläne als „Rückzug staatlicher Organisationen aus der Fläche“.

Zudem könnten die geplanten Gerichtstage auch schnell wieder abgeschafft werden, befürchtet Eva Pulfrich, die als Regionalleiterin für die DGB-Rechtsschutzgesellschaft für Berlin-Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständig ist. Pulfrich vermutet, dass allein aus Kostengründen auf Standorte in der Mark verzichtet werden soll.

Rechtsanwaltskammer: Der falsche Zeitpunkt für die Reform

Das Justizministerium hat das geplante Schließen der Arbeitsgerichte in Potsdam und Eberswalde sowie der Außenstelle in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) mit dem deutlichen Rückgang der Verfahren begründet.

Allerdings befürchtet nicht allein die Linke wegen der Corona-Pandemie wieder mehr Streits um Kündigungen. Auch die Rechtsanwaltskammer geht mit Blick auf die Ansiedlung von Tesla und der Eröffnung des Flughafens BER mit wieder mehr Verfahren aus. „Es ist der falsche Zeitpunkt für die Reform und eine falsche Art und Weise“, sagt der Präsident der brandenburgischen Rechtsanwaltskammer. Die Anwälte hatten von den Plänen der Justizministerin kurz vor Weihnachten aus der Presse erfahren.

Weite Wege auch für ehrenamtliche Richter

Als „sehr eigenartig“ bezeichnet Dieter Schöning, Betriebsrat bei Bombardier in Hennigsdorf, die Reformpläne. Der 61-Jährige ist seit gut zehn Jahren ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Neuruppin – und müsste dann ab 2023, wenn die Reform in Kraft treten soll, auch zu Terminen nach Perleberg oder Eberswalde fahren. „Ich weiß nicht, ob ich dann das Ehrenamt behalte“, so Schöning.

Das Justizministerium war am Dienstag zu keiner Stellungnahme zu der geplanten Reform der Arbeitsgerichte in Brandenburg bereit. Wann der Landtag über die Reform entscheiden wird, das ist noch offen. Am 11. Februar will sich der Rechtsausschuss des Landtages mit dem Thema befassen.

Von Andreas Vogel