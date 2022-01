Sorgentelefon in Neuruppin: Senioren ärgern sich über Müll im Teich

Neuruppin

Die beiden Rentnerinnen Anita Wiedemeyer und Ruth Kleemann, beide sind 83 Jahre alt, spazieren gern zu dem Teich, der vor geraumer Zeit in der Nähe der sogenannten Würfelhäuser an der Neuruppiner Heinrich-Rau-Straße angelegt wurde. Dort gibt es nicht allein mehrere Sitzplätze, die zum Verweilen einladen. Vielmehr können die zwei Frauen von diesen Plätzen auch die Enten beobachten, die regelmäßig auf dem Teich zu Besuch sind. Elstern sind in der Nähe ebenfalls oft zu sehen und zu hören. „Es ist ein schöner Teich“, sagt Anita Wiedemeyer.

Enten auf dem Teich an der Heinrich-Rau-Straße in Neuruppin. Quelle: Andreas Vogel

Umso mehr ärgert es die beiden Seniorinnen, dass im und am Wasser oft Unrat liegt. Papier, Verpackungen, anderer Müll. „Wer kümmert sich eigentlich um den Teich?“, fragt Wiedemeyer und regt eine Grundreinigung des Gewässers an.

Neuruppiner Rathaus: Der Teich wird regelmäßig kontrolliert

Der Teich werde von Mitarbeitern des Stadtservices routinemäßig kontrolliert und gereinigt, teilte Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott mit. Im Winter passiere dies einmal im Monat, im Sommer sogar zweimal monatlich. Zudem werde bei Bedarf der Stadtservice auch zu weiteren Reinigungsgängen beauftragt, so Ott.

Laut der Stadtsprecherin soll der Stadtservicebetrieb jetzt beauftragt werden, den sogenannten Flugmüll zu beseitigen. Zusätzlich soll ein Pflegeschnitt am Gehölzbestand vorgenommen werden, so dass der gesamte Bereich etwas offener wirke. „Wir hoffen, damit der Vermüllung in Zukunft ein wenig vorbeugen zu können“, teilte Ott mit.

Von Andreas Vogel