Seit dem 2. November sind vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionen Gaststätten und Cafés geschlossen, in Schulen herrscht Maskenpflicht, der Einzelhandel hat strenge Auflagen. Wie kommen die Prignitz-Ruppiner durch den November? Im heutigen Teil der MAZ-Serie berichtet wieder die Zernitzerin Gisela Geitz aus Sicht von Senioren über diese weitere Woche im „Teil-Lockdown“. Und was ist derzeit so alles los am Senioren-Sorgentelefon als ein Angebot, auf das vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin auch weiterhin hingewiesen wird?

Langeweile? Kommt für Gisela Geitz aus Zernitz gar nicht in die Tüte. Sie hat ja schließlich ein Fahrrad.

„Ich radele eigentlich fast jeden Tag meine Tour, je nach Wetterlage“, erzählt die 84-Jährige. In diesem jüngsten „Teil-Lockdown“ vermisst sie zwar vor allem ihre Seniorensportgruppe und auch die Familienfeste, wie sie der MAZ kürzlich schon berichtete. Dennoch wisse sie sich ziemlich gut zu beschäftigen. „Ich habe ja auch noch meinen Garten, und der ist nicht gerade klein“, sagt sie.

Bankkauffrau, Gemeindesekretärin und im Kohlehandel

Und sie habe allerlei weitere Interessen. Davon kündet schon Gisela Geitz’ Lebenslauf. Die gebürtige Zernitzerin, die vier Kinder und sieben Enkel hat, wurde einst zur Bankkauffrau ausgebildet bei der damaligen Kreissparkasse in Kyritz. Doch dann arbeitete sie lange Zeit als Gemeindesekretärin. Ihrem Vater zuliebe – weil auch er dort tätig war – wechselte sie anschließend in den Altstoffhandel, später Kohlehandel.

Dass es so einige Menschen ihrer Generation gibt, die aktuell zu Hause weniger mit sich anzufangen wissen, hörte sie aber schon zu oft. „Mancher war ja hauptsächlich in unserer Sportgruppe, um nicht ganz alleine zu sein“, erzählt Gisela Geitz.

Kreisseniorenbeirat koordiniert weiterhin das Sorgentelefon

Nicht allein der Sport sei es gewesen. Auch Dampferfahrten standen auf dem Programm oder Veranstaltungen im Kyritzer Kulturhaus und anderswo. „Doch das alles ist derzeit ja unmöglich. Dass ist ja alles wie tot im Moment.“

Ja, was ist denn überhaupt noch möglich? Das sei die meistgestellte Frage am Sorgentelefon, das schon im ersten „Lockdown“ im Frühjahr eigens für Senioren im gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin bereitgestellt wurde. Koordiniert wird es vom Kreisseniorenbeirat, dessen Vorsitzende Sigrid Schumacher ist, die Bürgermeisterin von Zernitz-Lohm.

Arzt, Krankenhaus, Beerdigung: Wo darf ich mich noch blicken lassen?

Allerdings: „Im Moment meldet sich keiner. Vielleicht ändert sich das ja noch, je näher wir Weihnachten kommen“, sagt Sigrid Schumacher, laut der es im Frühjahr „viele Anrufe“ rund um Ostern gegeben hatte. „Da fühlten sich manche ziemlich traurig, an den Feiertagen alleine zu Hause zu sitzen“, berichtet sie. Zumindest laut dem, was ihr mitunter zugetragen wurde. Denn Ansprechpartner samt Telefonnummern gibt es seither für nahezu jede größere Kommune im Landkreis.

Die Frage nach dem Warum würde dominieren. Fragen wie: Darf ich meine Bekannten oder Verwandten in Pflegeeinrichtungen noch besuchen? Warum darf ich nicht zur Beerdigung meiner Freundin? Warum darf ich nicht zu meinem Mann ins Krankenhaus? Darf ich noch zum Arzt?

Landkreis unterstützt Telefon-Initiative auch weiterhin

Wenngleich derzeit kaum einer anruft, sagt Sigrid Schumacher: „Wir haben das jetzt einfach beibehalten. Falls jemand doch mal einen Austausch sucht. Die Begegnungsstätten, Chöre, Sportgruppen gibt es ja gerade nicht.“

Damit sind die entsprechenden Nummern weiterhin auch auf der Internetseite des Landkreises zu finden. „Wir als Landkreis unterstützen die Initiative der Seniorinnen und Senioren, indem wir vor allem für diese wunderbare Aktion weiter werben“, sagt Kreissprecher Alexander von Uleniecki: „Gerade ältere Menschen, die schon vor Corona wenig oder gar keine Kontakte hatten, benötigen gerade jetzt in der Pandemiekrise Mitmenschen für Austausch und Kommunikation. Oder auch einfach nur das ,offene Ohr’, das zuhört.“

Zumindest das Angebot steht. Und sei es auch nur das dadurch vermittelte gute Gefühl zu wissen, dass im Fall der Fälle jemand ansprechbar ist.

