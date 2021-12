Neuruppin

Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin beteiligt sich erneut an der MAZ-Spendenaktion Sterntaler. Im Namen der Standorte in Kyritz, Wittstock und Neuruppin übergab Vorstandsmitglied Ralf Osterberg am Dienstag in Neuruppin 1500 Euro für die Hilfsaktion.

MAZ-Sterntaler: Das sind die Projekte 2021 Mit der Aktion Sterntaler will die MAZ helfen, jenen, denen es nicht so gut geht, zur Weihnachtszeit eine Freude zu machen. In diesem Jahr sammelt Sterntaler für folgende Projekte: 120 Präsentkörbe für die Familien, die bei der Neuruppiner Tafel Kunden sind. Die bekommen in ihren wöchentlichen Lebensmitteltüten nur das Notwendigste, sollen aber auch mal was Gutes schlemmen. Ein Kinderspielzimmer für die Kinder in der Flüchtlingsunterkunft in Neuruppin. Die 49 Kinder dort haben derzeit keinen Raum zum gemeinsamen Spielen. Ein professioneller Kochherd für das Mehrgenerationenhaus Krümelkiste in Neuruppin. Die Mittagstreff versorgt in der Woche zum Selbstkostenpreis Kinder und Erwachsene. Nachttische für die Bewohner des begleiteten Wohnens in der Neuruppiner Bahnhofstraße. Dort werden ehemalige Bewohner des Obdachlosenheims auf ein selbstständiges Leben vorbereitet. Partner der MAZ-Aktion Sterntaler in Neuruppin ist das Diakonische Werk Ostprignitz-Ruppin, das auch das Spendenkonto führt: IBAN DE66 1605 0202 1001 0086 14, Stichwort Sterntaler. Wer eine Spendenquittung benötigt, schreibt bitte die vollständige Adresse auf den Überweisungsbeleg.

„Leider konnten wir in diesem Jahr wegen der Pandemie keine Spenden-Sparschweine in unseren Filialen aufstellen“, sagt Ralf Osterberg. Deshalb bietet die Bank in diesem Jahr einen besonderen Service an: „Unsere Kunden können uns unter der Service-Nummer 03391/810 anrufen und eine Spende in Auftrag geben.“

MAZ-Aktion Sterntaler: Bereits 5550 Euro eingesammelt

Viele MAZ-Leser haben bereits für unsere diesjährige Hilfsaktion gespendet. Der aktuelle Spendenstand beträgt nun genau 5550 Euro. Für unsere vier diesjährigen Spendenprojekte brauchen wir aber noch mehr Unterstützung. Bitte helfen Sie mit und spenden Sie auf das Sterntaler-Konto der Diakonie bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin. Die IBAN des Spendenkontos lautet:DE 66 1605 0202 10010086 14

Von Till Eichenauer