Neuruppin

Das Mittelalter ist gut zu sehen. Eine olivgrüne Schicht zieht sich durch den Boden, vielleicht 20 oder 30 Zentimeter dick. Das ist alles, was die Archäologen aus der Zeit des frühen Neu-Ruppin freilegen konnten. Über der dunklen Schicht liegt eine dünne helle, darüber jede Menge rotbrauner Schutt. „Das sind Reste vom Stadtbrand“, sagt Archäologe Torsten Trebeß.

Er und seine Kollegen vom Büro PMP aus Brandenburg (Havel) untersuchen gerade das Grundstück an der Ecke Schinkel- und August-Bebel-Straße in Neuruppin. Dort will die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin in den nächsten Monaten mehrere Häuser bauen.

22 Wohnungen sind in vier Gebäuden geplant, sagt René Fröhlich, der das Projekt bei der Sparkasse betreut. Kern des Vorhabens ist das denkmalgeschützte Gebäude, an der August-Bebel-Straße, in dem bis vor wenigen Jahren das Jugendwohnprojekt Mittendrin untergebracht war.

Auf einem alten Plan ist zu sehen, dass die Grenze des Stadtbrandes 1787 direkt über das Grundstück der Sparkasse verlief. Quelle: Henry Mundt

Dieses Haus soll komplett saniert werden. Daneben liegt an der August-Bebel-Straße ein eher schmales Grundstück, das seit Jahrzehnten unbebaut war. Dort will die Sparkasse einen Neubau errichten. Zwei weitere sollen entlang der Schinkelstraße entstehen.

Die beiden Neubauten an der Schinkelstraße werden keine Verbindung zum Eckhaus und zu dem Gebäude der Sparkassenfiliale an der Braschstraße haben. Es entsteht kein geschlossener Block. Für Neuruppin eher unüblich, sagt Fröhlich. Aber auf diese Bebauung haben sich die Planer mit der Stadtverwaltung und der Denkmalbehörde des Kreises geeinigt.

Die Sparkasse lässt unter dem gesamten Areal zudem eine Tiefgarage bauen. Die wäre nicht zwingend nötig, sagt Sparkassenchef Markus Rück. „Aber jeder, der die Situation hier kennt, weiß, wie knapp Parkplätze sind“, sagt er. Die Sparkasse wollte die Situation für die anderen Anwohner nicht noch unnötig verschärfen.

De Archäologen müssen alle Funde genau dokumentieren. Mit dem Bau der Tiefgarage gehen sie für immer verloren. Quelle: Henry Mundt

Bevor die Grube für die Tiefgarage ausgehoben werden kann, müssen die Archäologen das gesamte Areal mehrere Meter tief untersuchen. Bisher weiß niemand genau, was sich dort früher einmal befand. Auf einem Modell der Neuruppiner Altstadt aus den 1950er Jahren sieht es fast unbebaut aus. Aber stimmt das so? Sicher scheint, dass die Grenze des großen Stadtbrandes 1787 genau über das Grundstück verlief.

Eine Herausforderung sind auch die drastisch gestiegenen Baupreise. Die Sparkasse rechnet inzwischen mit Kosten von rund 6,5 Millionen Euro, sagt Markus Rück. Die Sparkasse baut auch, um mit den Wohnungen Gewinn zu machen, in denen das mit klassischen Geldanlagen immer schwerer wird. „Zinsen gibt es nicht mehr“, sagt Rück. „Ich weiß auch nicht, ob wir die noch mal erleben werden.“

Die Wohnungen will die Sparkasse nicht verkaufen, sondern vermieten. Die Miete solle bezahlbar bleiben, versicherte der Sparkassenchef mehrfach. Wie hoch sie ausfällt, wollte beim Baustart für das Projekt am Mittwoch aber noch niemand sicher sagen.

Von Reyk Grunow