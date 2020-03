Wohnungen als Geldanlage: Sparkasse baut in Neuruppin neu

Neuruppin

Helga, Norbert, Hildegart und Olaf Breitkreutz stehen vor ihrem ehemaligen Grundstück und sind sichtlich beeindruckt. Dass auf die vergleichsweise kleine Brachfäche an der Ecke Schinkel- und August-Bebel-Straße in der Neuruppiner Altstadt so ein riesiges Haus passen würde, hätte sie nie gedacht. „Das ist wirklich toll“, findet Helga Breitkreutz.

Rund 6,2 Millionen Euro steckt die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin in das Wohnhaus, das Firmen aus der Region seit 2019 neben dem ehemaligen Jugendtreff Mittendrin an der Schinkelstraße aus dem Boden stampfen. Es ist das erste Mal, dass die Bankgesellschaft des Landkreises ein eigenes Wohnhaus errichtet, das sie auch noch selbst vermieten will. Wenn alles klappt, könnten ab November die ersten Mieter einziehen, hofft Sparkassen-Vorstand Markus Rück.

Am Dienstag feierte das Unternehmen Richtfest für seinen Prestigebau in der Neuruppiner Altstadt. Auch der Sparkassenchef schon überrascht, wie groß das Gebäude ist, das da seit einem Jahr in die Höhe wächst. Auf den Plänen sah es zwar groß aus, räumt Rück ein – aber nicht so groß.

Der Neubau an der Ecke August-Bebel- und Schinkelstraße soll bis zum Herbst fertig werden. Demnächst beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt, dem ehemaligen Jugendwohnprojekt Mittendrin (rechts im Foto). Quelle: Henry Mundt

20 Wohnungen entstehen in dem Viergeschosser. Weil es keinen Platz auf dem Hof gibt, hat sich die Sparkasse entschlossen, ein Tiefgeschoss mit Stellplätzen für die Autos und Abstellräumen für Fahrräder anzulegen.

Das Bauvorhaben ist für die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin ein Versuch, ihr Geld gewinnbringend anzulegen. Die meisten anderen der Investionsmöglichkeiten fallen längst weg. Selbst für eine zehnjährige Bundesanleihe werden inzwischen fast ein Prozent Minuszinsen fällig: Sie bringt keinen Gewinn mehr, sie kostet nur noch. Das trifft Privatanleger genauso wie die Banken. Der Wohnungsbau lohnt sich dagegen durch die Mieteinnahmen, sagt Markus Rück: „Mit 3,5 Prozent Rendite sind wir als Bankhaus schon zufrieden.“

Von Landrat Ralf Reinhardt als Chef des Verwaltungsrates, gab es dafür beim Richtfest Lob. „Die Sparkasse hat ein neues Betätigungsfeld entdeckt, was angesichts der derzeitigen Lage richtig ist“, sagt er.

Markus Rück ist Vorstandschef der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Petruschkefilm

Rund 8,50 bis 10 Euro pro Quadratmeter sollen die Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern kosten. Vermietet werde sie ab sofort über die Internetseite der Sparkasse.

Noch in diesem Jahr will die Sparkasse auch den zweiten Bauabschnitt ihres Projektes in Angriff nehmen. Dann beginnt der Umbau des ehemalige Mittendrin-Gebäudes gegenüber dem Neubau. Dessen Altbau an der August-Bebel-Straße bleibt erhalten, sagt Sparkassen-Baufachmann René Fröhlich. Der Seitenflügel an der Schinkelstraße wird aber abgerissen. An seiner Stelle entsteht ein neues Haus.

Sparkasse OPR plant zurzeit keine weiteren eigenen Bauvorhaben

Auch die 22 Wohnungen im zweiten Bauabschnitt sollen Tiefgarage und Fahrstuhl bekommen. Sie kosten noch einmal gut sechs Millionen und könnten Ende 2021 oder Anfang 2022 fertig sein.

Rück ist überzeugt, dass Neuruppin noch mehr Wohnungen braucht. „Der Bedarf ist da“, sagt er. Trotzdem habe das Kreditinstitut derzeit keine konkreten Pläne, für weitere eigene Bauvorhaben: „Wir wollen den Wohnungsbaugesellschaften keine Konkurrenz machen.“ Dass die Sparkasse bei anderen Bauvorhaben mit einsteige könnte, schließt der Vorstand dagegen nicht aus.

Von Reyk Grunow