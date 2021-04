Neuruppin

Mehr als 2000 Tempo-Verstöße an einem Tag: Auch auf den Straßen im Ruppiner Land, in der Prignitz und im Landkreis Oberhavel machte die Polizei am Mittwoch bei der europaweiten 24-Stunden-Blitzeraktion mit. Dabei wurden an mehr als 50 Kontrollpunkten im Nordwesten Brandenburgs mit verschiedenen Messgeräten insgesamt 2301 Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert.

Das automatische Messgerät, mit dem die Beamten der Verkehrspolizei unterwegs waren, blitzte am Mittwoch beispielsweise mehr als 2100 Mal in der Region auf, informierte die Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Zusätzlich hatten sich die Polizeibeamten der einzelnen Inspektionen mit dem Lasergerät an verschiedenen Straßen postiert – besonders im Bereich von Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen. In der Prignitz wurden dabei 46 Überschreitungen festgestellt.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion OPR führten am Mittwoch auf der Landesstraße L164 zwischen Radensleben und Herzberg Tempokontrollen durch. Quelle: Henry Mundt

„In Oberhavel fuhren 53 Fahrer zu schnell“, sagte Dörte Röhrs am Donnerstag nach der Auswertung des Blitzer-Marathons. Bei der Kontrolle vor einer Kita in Sommerfeld wurde ein Autofahrer mit 69 Stundenkilometern im Tempo-30-Bereich erwischt. Gegen ihn laufen jetzt zwei Anzeigen – auch weil er eine Blitzer-App in Benutzung hatte, die ihm am Mittwoch aber offensichtlich nicht viel gebracht hatte.

In Ostprignitz-Ruppin erfasste die Polizei fast so viele Raser wie in den beiden anderen Landkreisen zusammen: Rund um Neuruppin, Kyritz und Wittstock wurden 98 Verstöße geahndet.

Die 24-Stunden-Blitzeraktion – der sogenannte Speed-Marathon – wird seit 2015 europaweit von der Polizei durchgeführt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Zu hohes Tempo bei der Autofahrt ist die häufigste Ursache für Unfälle – und der Hauptgrund für Unfälle mit Todesfolge im Land. Im vergangenen Jahr kamen 140 Menschen bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen ums Leben.

Von Katharina Kastner