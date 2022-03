Neuruppin

Im Rahmen des diesjährigen europaweiten Speedmarathons sind am Donnerstag im Bereich der Polizeidirektion Nord an über 60 Kontrollstellen insgesamt rund 2100 Überschreitungen der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt worden. Rund jedes zwanzigste der zwischen 0 und 24 Uhr gemessenen Fahrzeuge war damit zu schnell unterwegs, teilte die Polizei mit.

An neun Standorten in der Polizeiinspektion Prignitz kontrollierten die Beamten insgesamt 297 Fahrzeuge, von denen 14 zu schnell unterwegs waren. Als höchste Überschreitung wurde in einem 70er-Bereich ein Verkehrsteilnehmer mit 92 Stundenkilometer festgestellt. Der Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen lag im Bereich von Grund- und Oberschulen, wo lediglich eine Überschreitung festgestellt wurde.

16 Messstellen in OPR aufgebaut

In Ostprignitz-Ruppin waren Lasermessgeräte an 16 Positionen aufgebaut. Dort wurde bei insgesamt 510 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, 53 wurden wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten.

Im Landkreis Oberhavel überprüften die Beamten die gefahrene Geschwindigkeit an 25 Kontrollstellen. Dabei wurden bei rund 1.300 gemessenen Fahrzeugen 285 Überschreitungen festgestellt. So war eine 62-jährige Autofahrerin mit 56 Stundenkilometer in einem Tempo-30-Bereich vor einer Kita unterwegs. Vor dem Krankenhaus in Oranienburg fuhr ein 24-Jähriger mit 61 km/h anstatt der erlaubten 30 km/h.

1700 Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der Autobahn

Die Beamten der Verkehrspolizei waren u.a. mit automatisierten Messgeräten im Bereich der gesamten Polizeidirektion Nord unterwegs und registrierten bei rund 44.000 automatisiert gemessenen Fahrzeugen über 1700 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Spitzenreiter war hier ein Fahrzeug auf der Autobahn 24, das im Kontrollbereich des gewerblichen Güterverkehrs statt der erlaubten 40 mit 116 Stundenkilometern gemessen wurde.

Von MAZonline