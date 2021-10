Spendenaktion des Rotary Clubs Neuruppin für Integrationskita in Ahrweiler

Neuruppin

Bei der Spendenaktion des Rotary Clubs Neuruppin für den Aufbau eines durch das Hochwasser in Ahrweiler zerstörten Spielplatzes einer Integrationskita sind bisher fast 14.000 Euro zusammen gekommen. In diesen Betrag sind sowohl Spenden von Nicht-Rotariern in Höhe von 3450 Euro enthalten als auch ein Beitrag des Rotary Clubs Strausberg in Höhe von 2500 Euro.

Die Spendenaktion, bei der der Neuruppiner Rotary Club eine Summe von insgesamt 20.000 Euro anstrebt, soll am 31. Oktober beendet werden. Andreas Leske, derzeit Präsident des Rotary Clubs Neuruppin, hofft, dass der eingeworbene Spendenbetrag durch die Dachorganisation der Rotarier noch verdoppelt wird.

Im Ahrtal wurden durch das Hochwasser unzählige Brücken und Häuser zerstört

„Die Abstimmungen dazu laufen auf Hochtouren“, sagte am Donnerstag Rotarier Daniel Tripke. Demnach könnte sich bis Ende November entscheiden, ob die Dachorganisation Rotary International das Neuruppiner Hilfsprojekt für die Integrationskita in Ahrweiler aussucht.

Das Ahrtal, das sich über eine Länge von fast 90 Kilometern zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erstreckt, war nach extremen Unwettern am 14. und 15. Juli weitgehend überschwemmt worden. Allein am sonst eher kleinen Flüsschen Ahr starben mehr als 130 Menschen. Zudem wurden unzählige Brücken, Straßen und Häuser zerstört – darunter auch der Spielplatz der Integrationskita in Ahrweiler.

Große Spendenbereitschaft in Ostprignitz-Ruppin

Der Neuruppiner Rotary Club hatte nach dem Hochwasser vor Ort nachgefragt, wo die Hilfe am nötigsten sei. Spenden zum Wiederaufbau in Ahrweiler können bis 31. Oktober auf das Spendenkonto der Rotarier bei der Sparkasse unter dem Kennwort „Hochwasser“ eingezahlt werden, IBAN: DE10 1605 0202 1730 2050 85.

Auch die Kreisverwaltung in Neuruppin hatte zu Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Westdeutschland aufgerufen. Auf das Spendenkonto des Landkreises waren bis Anfang Oktober Spenden in Höhe von fast 42.000 Euro eingegangen. Das Geld soll für zwei Projekte verwendet werden – in einen mobilen Beratungsbus im Landkreis Ahrweiler, der ein Jahr lang vor Ort Beratung und psychologische Hilfe anbietet, sowie für einen Beratungsbus im Landkreis Bitburg-Prüm, der Unterstützung für Betroffene bei Anträgen aller Art bietet.

Von Andreas Vogel