Neuruppin

Angegilbt und wie aus einer anderen Zeit erscheint der Gewerbeschein auf dem Tisch im Büro von Christof Vick. Ist er auch. Von 1920. Damals erhielt sein Großvater Herbert Vick seine Legitimationskarte, um handeln zu können. „1918 hat er bereits angefangen, Großhändler mit Tabakwaren zu beliefern, dann auch Einzelhändler, Gaststätten, Kasernen, den Flughafen“, erzählt Christof Vick. „1919 eröffnete er in Neuruppin seinen eigenen Laden. Ein genaues Datum ist nicht bekannt.“

Seit 100 Jahren nun verkauft Familie Vick Tabakwaren, heutzutage in der Karl-Marx-Straße 22, früher auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Spirituosen und Wein hinzu.

Die Legitimationskarte berechtigte Herbert Vick, mit Tabak zu handeln. Bereits 1918 begann er damit, Großhändler zu beliefern, 1919 eröffnete er seinen eigenen Laden im Zentrum der Fontanestadt. Quelle: Anja Reinbothe

Ursprünglich stammte Herbert Vick aus Hamburg, sagt sein Enkel Christof Vick, der heute das Geschäft führt: „Dort ist mein Großvater geboren und aufgewachsen. Im ersten Weltkrieg war er Sergeant, so etwas wie ein Unteroffizier, ist im Lazarett in Neuruppin gewesen und der Liebe wegen hängengeblieben so wie viele andere Männer auch.“

Sogar eine eigene Tabakmarke

Vor dem ersten Weltkrieg habe Herbert Vick eine kaufmännische Lehre in Hamburg gemacht und wäre dann eben ins Tabakgeschäft eingestiegen. Das lief gut. Im ersten Weltkrieg kam die Zigarette als Sinnbild der Moderne zu Zigarre und Pfeife auf.

Vick Senior bot die gesamt Tabakpalette an. Sogar eine eigene Tabakmarke. „Genuss und Freude Deiner harren rauchst von Hervita Du Zigarren“, steht auf der Rückseite der leeren Tüte, die der Enkel Christof wie ein Heiligtum in einer Kiste neben all den historischen Geschäftsdokumenten aufbewahrt.

Viele Erinnerungen und teils Erzählungen, weil es vor seiner Zeit geschah, hat er dagegen im Kopf. Etwa wie sein Großvater mit anderen heldenhaften Bürgern die Stadt Neuruppin vor der Zerstörung durch die Rote Armee bewahrt hat. „Er hat auf der Klosterkirche weiße Fahnen gehisst. Am 1. Mai war das.“ Am Abend zuvor waren die Truppen zum gegenüberliegenden Ufer des Ruppiners Sees vorgerückt und forderten die Neuruppiner auf, die Stadt bis zum nächsten Morgen zu übergeben.

Firmengründer Herbert Vick als junger Sergeant, Unteroffizier. Quelle: Anja Reinbothe

Zu der Zeit waren die Söhne, Heinz-Dietrich und Eberhard Vick schon ins Familienunternehmen mit eingestiegen. Bis zu seinem Tod 1964 stand der Vater Herbert immer mit im Laden, weiß Enkel Christof Vick. Er selber hatte ihn nie kennengelernt, wurde erst 1966 geboren.

Komissionsvertrag mit der HO

„Als mein Großvater starb, haben mein Vater und mein Onkel einen Kommissionsvertrag mit der HO gemacht.“ Die Handelsorganisation der DDR war fortan Teilhaber, selbstständig war Familie Vick aber immer. „Die Gewinnspanne war gut. Bei zwölf Prozent lag sie.“

Auch wenn die Kommunisten versucht hatten, Privathändler zu enteignen, Herbert Vick sich dagegen wehrte und sogar einige Monate Haft in Kauf nahm, ging am Ende alles gut aus. „In den 1970er hat das DDR-Regime gemerkt, so ganz ohne Privatisierung geht es nicht“, freut sich der Enkel heute noch.

Früher und heute: Christof Vick mit Lebensgefährtin Kerstin Henke (2. v. r.) und ihren zwei Verkäuferinnen. Quelle: Anja Reinbothe

Vieles war zu Ostzeiten knapp, bei Familie Vick aber gab es stets ein gutes Angebot. „Mein Vater hat viel Ware herangeschafft, auch Spirituosen aus Berlin und Pfeifen aus Thüringen. Mit Auto und Hänger ist er selbst in Neuruppin los und hat beim Großhandel, dem heutigen Real, Waren des täglichen Bedarfs geholt. Oft war eben kein Lkw zur Auslieferung da.“

Goldbrand war ein Renner

Ein Renner war, so Vick Junior, Goldbrand für 14,50 Ostmark. Genauso wie Bier. „400 Kisten Bier aus Dessow haben wir pro Woche verkauft und vorher geschleppt. Wir haben viel geschleppt und viel verkauft, auch anti-alkoholische Getränke.“ Es gab nicht viele Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt. „Zwei Kaufhallen, ein paar Lebensmittelgeschäfte und Bäcker“, zählt Christof Vick auf.

1989 fing Christof Vick als Mitinhaber im Spirituosen- und Tabakwarenladen der Familie an und führte diesen zusammen mit seinem Vater Heinz-Dietrich Vick. 2015 starb dieser. Seitdem ist Vick Junior Einzelkämpfer. Quelle: Anja Reinbothe

In einer der ehemaligen Kaufhallen, der in der Artur-Becker-Straße, hatte der 52-Jährige beim Volkseigenen Betrieb HO einst gelernt. 1986 fing er später nach der Lehre im Laden der Familie an. „30 Jahre bin ich jetzt selbstständig“, resümiert er. „1989 habe ich übernommen.“ Damals starb sein Onkel Eberhard. Zusammen mit Vater Heinz-Dietrich führte Christof Vick lange Zeit das Traditionsgeschäft.

Keine Riesenumsätze mehr

2015 starb der Vater im Alter von 87 Jahren. Seitdem ist der Sohn Christof Alleininhaber. „Die Riesenumsätze aus DDR-Zeiten haben wir nicht mehr. Eine Schachtel Karo-Zigaretten gab es vor der Wende für 1,60 Ost-Mark, nun kostet sie 6,40 Euro. Der Staat kriegt den größten Teil, in Form der Steuer.“

Blick in den Verkaufsraum beim Spirituosen- und Tabakwarenhändler Vick. Quelle: Anja Reinbothe

Der zweifache Familienvater lebt eher vom Immobiliengeschäft als vom Tabakladen. Aber der Verkauf liefe dennoch ganz gut, meint er. Zwei Angestellte hätten sie, früher wären es sechs gewesen. „Wir müssen uns gegenüber Internet und Supermärkten durchsetzen.“

Und wie? „Indem wir besondere Sachen anbieten, gute Beratung, die Ware als Geschenk verpacken“, antwortet Vicks Lebensgefährtin Kerstin Henke, die ihn unterstützt. „Wir punkten durch Service. Und wer Extravagantes möchte, beispielsweise an Whiskey und Rum oder auch handgemachte Zigarren, der kommt zu uns.“Genießer gehören zu den Kunden – und Touristen.

Diese schlendern durch die Stadt, schauen neugierig zur Tür rein. Denn es ist einfach so, dass Ladengeschäfte das Gesicht einer Innenstadt ausmachen – hoffentlich noch in 100 Jahren.

Von Anja Reinbothe