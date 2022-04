Neuruppin

Wie Köttbullar sehen sie aus. In den Mund stecken sollte man die Kugeln, die Silvio Pohl an diesem Mittwoch auf einem Tablett ausbreitet, aber im Gegensatz zu den schwedischen Fleischbällchen nicht.

Denn die kleinen Kraftpakete stecken nicht voller Nährstoffe – zumindest nicht solcher für den menschlichen Körper: Darin verbergen sich vielmehr torffreie Blumenerde, Tonmehl – und eine ganze Menge Blumen- und Kräutersamen, aus denen ein wenig umweltfreundliches Grün sprießen soll, erzählt der Betriebsstättenleiter der Neuruppiner Stephanus-Werkstätten, als er die neue Neuruppiner Mischung in Kugelform präsentiert.

Neuruppiner Saatgutkugeln gegen das Bienensterben

Die kleinen Powerbälle tragen den Namen: „Insekten(t)raum“, da sie, wenn sie ausgesät sind, den kleinen Hunger zwischendurch der Bienen stillen – und so als Instrument gegen das Insektensterben dienen sollen. Die Saatgutkugeln, die die Stadt in Kooperation mit den Werkstätten und der Stadtmarketing-Firma Inkom entwickelt hat und die man jetzt im Bürgerbahnhof am Rheinsberger Tor und im Laden „Herr Fontane“ auf dem Schulplatz kaufen kann, preisen deren Macher aber auch noch wegen anderer Vorzüge an.

Der Name ist Programm: „Insekten(t)raum“ heißen die neuen nachhaltig produzierten Saatgutkugeln aus Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Silvio Pohl hebt die darin steckende Handarbeit seiner Mitarbeiter hervor. In Neuruppin, aber auch an anderen Standorten der Stiftung, die Menschen mit Handicaps beschäftigt. Bürgermeister Nico Ruhle, der die Idee für das städtische Umwelt-Upgrade hatte, gefällt auch das Upcycling, das in fast allen Komponenten des Produkts steckt.

Säckchen für Neuruppiner Kugeln von der Bundesbank

So bestehen die Beutel, in denen jeweils drei der Saatgutkugeln stecken, aus alten Säcken der Bundesbank, die in der Kyritzer Werkstatt umgenäht wurden. Die Bändchen, die das Gebilde zusammenhalten, waren früher an OP-Masken befestigt. Die daran baumelnden Kärtchen mit Informationen bestehen aus recycelten Papier, das in der Freienwalder Druckerei der Stiftung bedruckt wurde.

Für die Neuruppiner Mischung soll alles stimmen: Das Saatgut muss in der Region vermehrt werden und alle anderen Ingridienzien müssen im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Erst dann gehen die Insekten(t)raum-Kugeln später in der Erde auf. Dass sie das wirklich tun, das haben die Werkstätten im Vorfeld getestet. Quelle: Henry Mundt

Besonders ist auch das verwendete Saatgut. Deren Mischung sei genau auf die Region zugeschnitten und wurde auch standortnah produziert, erklärt Ruhle.

Sein Mitarbeiter Christian Duchrau präzisiert: Deutschland sei in insgesamt 22 Saatgutbereiche eingeteilt; Neuruppin gehöre zur Region „Ostdeutsches Tiefland“, das sich von der Altmark über Berlin bis in die Oberlausitz erstreckt. Es sei auch gar nicht so einfach gewesen, Saatgut zu finden, das exakt auf diesen Standort zugeschnitten ist, dort vermehrt wird und somit dem Bundesnaturschutzgesetz entspricht, erklärt der Mann von der Stadtplanung.

Neuruppin: viel Mühe, damit Saatgutkugeln-Projekt aufgeht

Dass die Saat gut aufgeht, das haben die Werkstätten ausgiebig getestet. In mehreren Versuchen ließen sie ihre fertigen Kugeln sprießen.

Auch weil sie mit dem Produkt im Vorfeld herumexperimentiert haben, wie Pohl berichtet. Zwar stand das Rezept fest, wie viel Wasser aber exakt hinzugefügt werden muss, ob die Masse mit bloßen Händen oder in Handschuhen zusammengefügt wird, das musste das Unternehmen selbst herausfinden.

Auch sonst war es richtiges Tüftelprojekt gewesen: Ein Jahr und etwa 70 Mails hat es gedauert, bis aus der Grundidee das Produkt wurde, das nun auf dem Tisch liegt, erzählt Duchrau. 300 Säckchen haben die Werkstätten fürs Erste produziert. Bei Bedarf sei Nachschub aber kein Problem, versichert der Betriebsstättenleiter.

Conny Gotthardt und Karin Suckrow von den Stephanus-Werkstätten haben mit weiteren drei Kollegen die Saatgutkugeln in Handarbeit angefertigt. Quelle: Henry Mundt

Dass die Partner darauf zurückgreifen, scheint wahrscheinlich. Denn die Saatgutkugeln sollen nicht nur beim anstehenden Ostermarkt und an den beiden Verkaufsstellen angeboten werden. Seine Mitarbeiter seien gerade dabei nach weiteren Absatzstandorten zu suchen, erzählt Inkom-Chef Axel Leben, der für die Vermarktung des Produkts zuständig ist.

Er kann sich auch vorstellen, dass manchen Unternehmen gleich größere Chargen der Superbälle abnehmen. Spätestens im Herbst aber, wenn in der Stadt das Landeserntefest gefeiert wird, dürfte es einen größeren Bedarf geben: Denn die Saatgutkugeln sollen bei dem erfahrungsgemäß gut besuchten Fest als Werbeträger Neuruppins präsentiert werden.

Weitere ausführliche Informationen zu den Neuruppiner Saatgutkugeln gibt es im Internet unter: www.neuruppin.de/stadtentwicklung-wirtschaft/saatgutkugeln.html.

Von Celina Aniol