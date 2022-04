Neuruppin

Als sich ein 18-jähriger Neuruppiner in Begleitung zweier Freunde am Karfreitag gegen 17:30 Uhr an der Stadtmauer hinter der August-Bebel-Straße aufhielt, traf er dort auf eine Gruppe von etwa zwölf Jugendlichen, deren Alter er auf 15 bis 18 Jahre schätzte.

Der 18-Jährige hatte seinen E-Roller der Marke Six Degrees mit dem Versicherungskennzeichen 883DCW dabei, und dachte sich nichts Böses, als ein junger Mann aus der Gruppe ihn überredete, ihn kurz mal mit seinem Roller fahren zu lasen. Doch kaum hatte er den E-Roller aus der Hand gegeben, fuhr der Unbekannte damit auf und davon.

Zeugen gesucht für Roller-Raub in Neuruppin

Der 18-Jährige traute sich nicht, den anderen Mitgliedern der Gruppe Jugendlicher deshalb Stress zu machen und trollte sich.

Es muss aber mehrere Zeugen des Vorfalls geben; diese bittet die Polizei jetzt, sich zu melden. Die Ermittler erhoffen sich davon zum einen Hinweise auf die Identität des Roller-Diebes und des weiteren zum Verbleib des Rollers. Zeugen werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Neuruppin zu melden, unter Tel. 03391-35 40.

Zweiter Raub an derselben Stelle der Kommunikation Neuruppin

Am Karsamstag um 14 Uhr wurde an derselben Stelle – an der Stadtmauer hinter dem Museum Neuruppin, ein 17-Jähriger ebenfalls abgezogen. Er traf auf zwei unbekannte junge Männer, die von ihm sein iPhone im Wert von 900 Euro forderten.

Der Jugendliche meldete sich eine Stunde später mit seinem Vater zusammen bei der Polizei in Neuruppin und zeigte den Vorfall an. Da waren die Täter aber schon über alle Berge. Die Tatverdächtigen werden als etwa 1,80 Meter groß und von südländischem Aussehen beschreiben. Einer der beiden soll von kräftiger Gestalt sein und weiße Turnschuhe getragen haben, der andere habe weiße Oberbekleidung getragen.

Auch hier bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar. Hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ-online