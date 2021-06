Neuruppin

Neue Wege ohne Stolperfallenlegen die Mitarbeiter des Stadtservice in diesen Tagen auf dem Braschplatz in der Neuruppiner Stadtmitte an. Die Männer ziehen die oberste Schicht des alten Schotters ab, sodass wieder eine möglichst ebene Fläche entsteht. Die wird dann mit Splitt aufgefüllt.

Die neue Deckschicht soll so angelegt werden, dass sie nach beiden Seiten etwas Gefälle hat und bei Regen das Wasser gut abfließen kann. Alle Gehwege auf dem Bernhard-Brasch-Platz erhalten so eine Decke ohne Dellen.

Von Reyk Grunow