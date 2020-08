In Nietwerder müssen Autofahrer noch bis September mit Behinderungen rechnen. Der Stadtservice sorgt dafür, dass die Pfützen am Straßenrand verschwinden. Vorübergehend war die Ortsdurchfahrt deshalb Sackgasse – ab Freitag ist sie wieder frei.

Bauarbeiten an der Straße in Nietwerder

