Ein Platz für Kinder

Neuruppin

Der Ortsbeirat hatte den Spielplatz beantragt und schon im Hauptausschuss vor drei Wochen eine Zusage bekommen. Und dass, obwohl mit den 50.000 Euro das gesamte Budget aufgebraucht ist, das dem Bauamt für sämtliche Spielplatze in Neuruppin und den Ortsteilen im gesamten kommenden Jahr zur Verfügung stehen sollte.

Mit dem Bau des Spielplatzes in Molchow bliebe für keinen anderen Platz mehr etwas übrig, hatte Bauamtsleiterin Marga Reinus im Hauptausschuss erklärt.

Allerdings hatte selbst die Stadtverwaltung eingeräumt, dass ein solcher Platz in Molchow sehr sinnvoll wäre. Zum einen ziehen gerade viele Familien mit kleinen Kindern in das Dorf, hatte Ortsvorsteher David Kissner argumentiert. Zum anderen gebe es in ganz Molchow keine einzige Fläche, die nur für Kinder vorgesehen sei – im Gegensatz zu fast allen anderen Ortsteilen.

Molchow brauche keinen großen Spielplatz. Ein kleiner mit zwei oder drei Spielgeräten würde völlig genügen. Dem Stadtverordneten Markus Kaluza ( SPD) waren die 50.000 Euro allein für einen Ortsteil dann auch zu viel Geld.

Er schlug am Montag vor, die Summe auf 20.000 Euro zusammenzustreichen. Das sollte ausreichen, wenn Molchow nur wenige Ansprüche habe. Die restlichen 30.000 Euro bleiben dann noch für dringende Reparaturen oder ähnliches an den etwa 30 anderen Spielplätze in Neuruppin.

Ronny Kretschmer (Linke) widersprach dem. 50.000 Euro seien eher zu wenig als zu viel für einen neuen Spielplatz, gab er zu bedenken. Und selbst wenn das Budget für 2020 damit ausgereizt sei, wäre sicherlich kein anderer Spielplatz wirklich in Gefahr.

Im Laufe der vergangenen Jahre haben sich im Haushalt immer noch so viele Verschiebungen ergeben und sei immer wieder Geld für dringende Vorhaben aufgetaucht, das so vorher nicht vorhanden war. Da werde sich 2020 sicherlich auch für dringende Reparaturen an Spielplätzen etwas finden.

Der neu gestaltete Spielplatz am Rosengarten in Neuruppin ist seit dieser Woche zum Toben freigegeben. Quelle: Andreas Vogel

Bürgermeister Jens-Peter Golde stimmte Ronny Kretschmer zu. Kein anderer Platz werde wegen unreparierter Schäden gesperrt werden müssen, nur weil Molchow neue Spielgeräte bekommt, sagte er. Ohnehin seien 50.000 Euro nicht viel Geld, gab Ortsvorsteher Kissner zu bedenken: „Spielgeräte sind leider so teuer.“

Die Stadt Neuruppin hat gerade erst den beliebten und viel größeren Spielplatz am Rosengarten neu bauen lassen. Bei einer Prüfung im vergangenen Jahr hatte sich herausgestellt, dass einige Holzgeräte so morsch sind, dass der Platz sofort gesperrt wurde. Nachdem die marodesten Holzteile abgebaut waren, gab die Stadt die Anlage zunächst wieder frei.

Eine Reparatur lohne sich nicht mehr, hieß es kurz darauf aus dem Rathaus.Stattdessen gab das Baumt einen ganz neuen Spielplatz mit Kletterlandschaft aus Edelstahl in Auftrag. Die alte Rutsche aus Stahl und einige andere Elemente sollten dort integriert werden.

Der Neubau verzögerte sich etliche Monate. Die neuen Geräte hätten eine Lieferzeit von über einem halben Jahr.

Inzwischen wurden sie aufgebaut. Seit dieser Woche ist der neue Spielplatz am Rosengarten wieder freigegeben. Rund 160.000 Euro haben die Geräte dort laut Stadtverwaltung gekostet.

Helmut Kolar (Kreisbauernverband) stellte am Montag infrage, ob ein Dorf wie Molchow überhaupt Spielplätze für Kinder haben muss. Schließlich gebe es Platz und Möglichkeiten genug für Kinder, um sich zu beschäftigen. Doch damit war er allein.

Die Stadtverordneten segneten den Spielplatz für Molchow ab. Und kurz darauf auch den gesamten Stadthaushalt für 2020.

Von Reyk Grunow