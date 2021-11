Neuruppin

Erst traf es die Erdgaskunden. Jetzt müssen sich auch die Fernwärme- und Stromkunden der Neuruppiner Stadtwerke auf höhere Preise einstellen. Das kündigten Geschäftsführer Thoralf Uebach und Prokurist Guido Gerlach am Donnerstag in einem Pressegespräch an.

Kunden, die Fernwärme von den Stadtwerken beziehen, zahlen ab Januar voraussichtlich je nach Anschluss 22 bis 27 Prozent mehr.

Durchschnittlich müssen Kunden in einer Mietwohnung mit etwas mehr als 11 Euro zusätzlichen Kosten pro Monat rechnen. Im Einfamilienhaus könnte die Steigerung rund 15,50 Euro im Monat ausmachen. Etwa 7200 Kunden sind davon betroffen, die meisten im Neubaugebiet.

Stromkunden der Neuruppiner Stadtwerke zahlen etwa drei Prozent mehr als bisher

Auch beim Strom wird es für viele Stadtwerkekunden nach zwei Jahren stabiler Preise ab Januar etwas teurer. Zwar bleibt der Grundpreis gleich. In vielen Tarifen steigt aber der Arbeitsreis um 0,95 Cent brutto pro Kilowattstunde, das sind rund drei Prozent des bisherigen Preises.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für einen durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt in Neuruppin bedeutet das zusätzlich Stromkosten von rund 23,75 Euro im Jahr oder 1,98 Euro pro Monat.

Alle privaten Stadtwerkekunden bekommen seit 2021 zu 100 Prozent Ökostrom, sagt Uebach. Für die wenigen Kunden im Tarif Ruppin Natur sinken die Kosten um 4,5 Prozent.

Preise auf dem Weltmarkt für Energie sind drastisch gestiegen

Grund für die Preiserhöhung bei Fernwärme und Strom ist derselbe wie beim Erdgas: Die Energiereise auf dem Weltmarkt explodieren in den vergangenen Monaten geradezu, sagt Vertriebschef Guido Gerlach.

Das Internet-Vergleichsportal Verivox hat ein langjähriges Mittel beim Stromeinkauf zwischen 35 und 55 Euro je Megawattstunde ermittelt. 2021 lag der Einkaufspreis kurzzeitig sogar bei 160 bis 200 Euro.

Der Fernwärmepreis lag in Neuruppin nach einem Vergleich der Arbeitsgemeinschaft der Fernwärmeunternehmen zuletzt deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt und auch sehr deutlich unter dem Durchschnitt im Land Brandenburg. Gerlach geht davon aus, dass die Stadtwerke trotz der angekündigten Preiserhöhung 2022 weiter günstiger sind als die meisten Fernwärmelieferanten in Deutschland.

Von Reyk Grunow